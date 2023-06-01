TOBB yönetimine İzmir’den iki isim

Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:38

Güncelleme: 01.06.2023 - 09:38

İzmir, Birlik seçimlerinde aynı zamanda tarihi bir ilke de imza attı. Işınsu Kestelli, 79 yıllık tarihinde TOBB Yönetim Kurulu’na giren ilk kadın temsilci oldu.

İzmirli Başkanlar, seçimlerin ardından TOBB seçimlerini ve yeni dönemi İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Dünya ve Türkiye ekonomisinde çok fırtınalı bir dönemde İzmir’i temsilen bulunduğum TOBB’da, iş hayatının güçlü kalması için gereken tüm sorumlulukları almaya gayret ettik. Bu dönem kendi isteğimle görev almadım. Yeni dönemde kentimizi temsilen TOBB Yönetim Kurulu’na giren Sayın Kestelli ve Sayın Yorgancılar’ın da aynı anlayışla İzmir ve Türkiye için elden gelen her şeyi yapacağına inancım tam. Kentimizin TOBB’daki temsilinin artması benim için ayrıca bir gurur vesilesi. Dostlarıma başarılar diliyorum” diye değerlendirdi.

KESTELLİ: ÖNCELİĞİM TARIM VE HAYVANCILIK

İTB Başkanı Işınsu Kestelli de “Türk iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB’da İzmir’i temsil etme fırsatı bulduğum için çok memnunum. Öncelikli gündemim, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın tüm bileşenleriyle stratejik sektör olarak önünün açılmasına gayret etmek olacak. Bu tasarrufu için TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na müteşekkirim. İzmir’de örnek bir dayanışmayla çalıştığımız dostlarım Mahmut Özgener ve Ender Yorgancılar’a da verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YORGANCILAR: OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise “TOBB, Türk iş dünyası için çok önemli bir kurum. Bir dönem aradan sonra yeniden ve daha güçlü bir temsille çatı kuruluşumuzun yönetiminde yer almak gurur verici. Ülkemizin sanayiden tarıma, ticaretten turizme her alanda dengeli bir büyümeye ve üretim kaslarını güçlendirmeye ihtiyacı var. Bu amaca hizmet için İzmirli tüm STK’larla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Mahmut Başkan’a yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz Işınsu Başkan’la birlikte ülkemiz ve İzmirimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kentimize ve Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.