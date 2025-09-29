TOGG Avrupa'ya açıldı: Fiyatlar Türkiye'den daha ucuz

Yerli otomobil üreticisi TOGG, resmen Avrupa'da satışlarını başlattı.

Firmanın T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatlarının Türkiye'deki fiyatlarından ucuz olması sosyal medyada tepki topladı.

2023 yılında T10X modeli satışa sunulan TOGG, geliştirdiği yeni sedan modeli T10F ile birlikte Avrupa pazarına giriyor.

Avrupa'daki satışları bugün itibarıyla resmen başlayan TOGG, Almanya'daki fiyatlarını açıkladı.

YERLİ OTOMOBİL ALMANYA'DA DAHA UCUZA SATILACAK

DoluBatarya'nın haberine göre, Türkiye'den farklı olarak sadece büyük bataryalı en pahalı versiyonları sipariş verilebilen T10X ve T10F'nin Almanya fiyatı 46.190 Euro oldu.

Almanya'da sadece yüzde 19 KDV ile yaklaşık 2,25 milyon liradan satılacak yerli otomobil, Türkiye'de yüzde 25 ÖTV nedeniyle 2,5 milyon liraya satın alınıyor. Almanya'daki gibi tüm opsiyonlar tercih edildiğinde ise Türkiye fiyatı yüzde 55 ÖTV ile 3,1 milyon lirayı aşıyor.

ÜLKE SAYISI ÇOĞALACAK

Firmanın önümüzdeki aylarda Hollanda, Fransa, İtalya, İsveç pazarlarına giriş yapması bekleniyor.