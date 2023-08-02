İzmir'de metro ve tramvay grevi sona erdi

İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi ikinci gününde sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında uzlaşma sağlanırken, metro ve tramvay sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmaya başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:17
İzmir'de metro ve tramvay grevi sona erdi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşılamaması üzerine işçiler dün greve çıktı.

Grevin ikinci gününde taraflar arasında gerçekleşen görüşme sonrası anlaşma sağlanırken, metro ve tramvay sabah saatlerinde yeniden çalışmaya başlayacak. Anlaşmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu.

Soyer sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.


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