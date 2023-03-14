Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:57

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:52

29 Ekim'de banttan indirilen Togg'un satışa çıkması bekleniyor. Togg'un satış tarihi ve fiyatları henüz belirlenmezken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır son açıklamasında, Togg'un bu hafta satışa çıkabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg'un satışa çıkacağı tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açıkladı.

Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak" dedi.

TOGG FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Togg fiyat listesi henüz belli olmadı. Fakat geçen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg’un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.

TOGG SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenleme, Togg’un satış fiyatını da belirleyecek.

Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg’un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesi bekleniyor.

Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.

Togg’un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında olabileceği belirtiliyor.

Togg'un bu hafta satış fiyatının açıklanması bekleniyor.