TOGG satılıyor mu: Resmi açıklama geldi

Son günlerde gündem olan TOGG'un yabancılara satılacağı iddiasının ardından TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı açıklama yaptı. Tosyalı iddialara ilişkin, "Gündemimizde yok" dedi.

TOGG satılıyor mu: Resmi açıklama geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:47

TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Fuat Tosyalı, Ekonomi Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) satılacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Tosyalı, şöyle konuştu:

"TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine TOGG, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek."

"ÇİN'DE DEVASA FİRMALAR VAR AMA..."

Çin'in otomobil endüstrisinde büyümesi ve Türkiye pazarına yönelik ilgisini de değerlendiren Tosyalı, ilginin TOGG'dan sonra olduğunu öne sürerek, "Biz geçen yıl TOGG’da sipariş açtık ve 20 bin otomobil vereceğimizi söyledik. 177 bin kişi önden sipariş başvurusu yaptı, herkes kuyruktaydı. Çin’de de devasa firmalar var ama bir tanesi Türkiye’ye yatırıma gelmedi. ‘Türk halkı orada otomobil bulamıyor, gidip orada yatırım yapalım’ demediler. Sonra Türkiye’de bir yatırım aşkı doğdu, yatırım yaptılar. Çünkü ülkelerinde satamıyorlardı, tüketim talebi kalmadı" dedi.


Etiketler: #TOGG #firma #otomobil

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