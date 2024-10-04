TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fuat Tosyalı seçildi

Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığıyla kurulan TOGG'un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Fuat Tosyalı, 2021 yılından beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstleniyor.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fuat Tosyalı seçildi
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 14:00

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi.

2018 yılından beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yürütülen TOGG'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu.

Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığıyla kurulan TOGG'un Yönetim Kurulu Başkanlığı seçilen Tosyalı, 2021 yılından beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstleniyor.



Etiketler: #otomobil #TOGG

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