Toplu iş sözleşmeleri yenilenmeyince ücretlerde fark kalmadı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Geçen yıl imzalanan kamu çerçeve sözleşmesinde, kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 TL’ye yükseltilmiş, ücretlere ise 2021-2022 döneminin ilk altı ayı için yüzde 12, diğer altı aylar içinse yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

Asgari ücretteki artışla birlikte kamu işçileri arasındaki ücret makası daraldı. Kıdemli işçi ile yeni işçi arasında ücret konusunda pek bir fark kalmadı.

Tez-Koop-İş Sendikası’nın çalışmasına göre, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2022 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinde günlük brüt ücret 294.24 lira. Günlük brüt asgari ücret ile bu sözleşmedeki işçinin günlük brüt ücreti arasında sadece 78.54 lira fark var. 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinde günlük çıplak brüt ücret 234.13 lira. Bu sözleşmelerde günlük brüt asgari ücret ile bu işçilerin ücretleri arasındaki fark 18.43 liraya iniyor. Mart 2021 ile 28 Şubat 2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinde günlük brüt ücret 242.67 lira. Asgari ücret ile fark 26.97 lira. 1 Nisan 2021 ile 31 Mart 2022 süreli sözleşmelerde günlük brüt ücret 252.76 lira. Aradaki fark 37.06 lira. 1 Ağustos 2021 ile 31 Temmuz 2022 süreli sözleşmelerde günlük brüt ücret 234.13 lira. Fark 18.43 lira. 1 Kasım 2021 ile 31 Ekim 2023 süreli sözleşmelerde günlük brüt ücret 252.76 lira. Asgari ücret ile fark 37.06 lira. Kamu işyerlerinde kıdemin korunabilmesi için toplusözleşmelerin de yeniden düzenlenmesi gerekiyor.