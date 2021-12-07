Metal iş kolundaki toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık! İşçiler masayı terk etti
Metal iş kolundaki en büyük sendika olan Türk Metal Sendikası’nca, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi'nde sergilenen uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasının terk edildiği, uyuşmazlık tutanağı tutularak arabulucu sürecinin başlatıldığı açıklandı. Türk Metal açıklamasında "Türk Metal, MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir" denildi.
Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile 12 Ekim'de başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine bugüne kadar devam edildiği bildirildi.
Türk Metal Sendikası'nın 125 bin metal işçisini ilgilendiren görüşmelerde gelinen noktaya dair açıklamasında, sözleşme sürecinde sosyal diyalog anlayışıyla hareket ettiği belirtilerek, "Türk Metal sözleşmenin masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koymuştur. Ancak sendikamızın bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS bugün yapılan oturumda sendikamızın kabul edemeyeceği bir ücret artışı teklifinde bulunmuştur. Sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise birinci yıl için yüzde 19,25, ikinci yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır" denildi.
"MEŞRU EYLEMLERİ ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"
Türk Metal Sendikası'nın bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmediği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Sendikamız buna karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur. Türk Metal Sendikası, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlıdır. Türk Metal, MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Türk Metal Sendikası, bundan sonraki süreçte etkili ve yaygın eylemlerinin sonuç alınıncaya kadar artarak devam edeceğini üyelerimize ve kamuoyuna ilan etmektedir."
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