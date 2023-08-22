Toplusözleşme bugün ya masada imzalanacak ya da süreç hakeme gidecek: Memurun gözü hükümette

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

Sözleşme görüşmelerinde iktidarın son teklifi 2024 için yüzde 15+10 olmuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereninin tekliflerinin beklentilerini karşılamadığını belirterek “6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonrası alacağımız enflasyon farkı, zam gibi sunuluyor. Halbuki bu kamu işvereninin jesti değil, toplusözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır. Memur-Sen’e imza attıracak teklif bekliyoruz” dedi.

Eğer sözleşmede anlaşma sağlanamazsa yarından itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecinin başlaması bekleniyor. Kurul 31 Ağustos’a kadar kararını verecek. Bu karar kesin nitelik taşıyor.

EMEKÇİ İŞ BIRAKACAK

Görüşmeler sürerken bugün Anadolu Sen, BASK, Birleşik Kamu-İş, Çalışan-Sen, Hak-Sen, Hür-Sen, Şehit Gazi-Sen, Yurt-Sen konfederasyonları ortak iş bırakma eylemi yapacak. Eylemlere Tüm Emekliler Sendikası da destek verecek. 12.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve illerde basın açıklamaları da gerçekleştirecek.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Aslında toplu sözleşme düzeneğinden uzak, bir tiyatroyla karşı karşıyayız” dedi. Bozgeyik, işyerlerine sandık kurarak grev oylaması yaptıklarını, kamu emekçilerinin iradesini aldıklarını söyledi. Bozgeyik, “İktidar yüzde 28-30’lara geldiğinde Memur-Sen bunu imzalayacaktır. Sendikalar bir araya gelmedikleri sürece emekçi yoksulluk sınırının altında ücret almaya devam edecektir” dedi.