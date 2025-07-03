‘Torba teklifin’ görüşmeleri tartışmalarla başladı: ‘Koca komisyon bir kişi için toplanıyor’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda içerisinde ordu ve çalışma yaşamıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı “torba teklifin” görüşmeleri protestolarla başladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş’un komisyona angarya iş yaptırdığını söyledi.

Ağbaba, Komisyon Başkanı Muş’a “Koca komisyon bunun için toplanır mı” diye sordu. Ağbaba, “Buraya 40 kişiyi çağıracağına, ebesini bulun. Mahkemede yaşını küçültün” dedi.

"YİNE BÜYÜK BİR KEPAZELİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Orduya siyasetin girmemesi gerektiğini dile getiren Ağbaba, Ergenekon, Balyoz zamanında Atatürkçülerin cezaevine atıldıklarını söyledi. Şimdi yeniden ordunun kimyasının bozulmak istendiğini dile getiren Ağbaba, “Yakında eski AKP vekillerini paşa yaparlarsa şaşırmayın. Bu torba teklifin aslında Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmesi lazım. Kanun teklifini hazırlayanlar muhtemelen askerliklerini bedelli yapmışlardır” diye konuştu. Ağbaba, teklif ile “kurmaylığın” kaldırıldığını, ordunun bin yıllık geleneklerinin bozulduğunu söyledi. AKP’nin bir zamanlar “aynı kıbleye namaz kılıyoruz” dedikleri kişilerin gelip Meclis’i bombaladıklarını anlatan Ağbaba, “TSK’ye siyaset girmemesi lazım. Bir kişi için Plan ve Bütçe Komisyonun toplanıyor. Yine büyük bir kepazelikle karşı karşıyayız” dedi.

Ağbaba, yine Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın fotoğrafını göstererek, “Bizi toplayacağınıza, koca Plan ve Bütçe Komisyonu’nu toplayacağınıza madem yaş haddinden emekli oluyor, yaşını küçült, ebesini bul, yaşını küçült. Koca komisyonu neden meşgul ediyorsun. TSK’nın kimyası bozuluyor” diye konuştu.

Teklifte emekli aylıkları ile ilgili de düzenleme olduğuna dikkat çeken Ağbaba, en düşük aylığın muhtemelen 2 bin 500 lira artırılacağını söyledi. İçerisinde yumurta, yağ, salça gibi ürünlerin bulunduğu alışveriş sepetini gösteren Ağbaba, “2 bin 500 lira ile ne alabilirsin” diye sordu. En düşük emekli aylığının 30 bin lira olması gerektiğini dile getiren Ağbaba, “AKP’nin sokağın gerçeklerinden haberi yok. Bu teklifi verenleri sokaktaki teyzeler terlikle kovalar. Sokağın gerçeğinden haberi yok bunların. Komisyon keyfi bir kişi için toplanıyor” dedi.