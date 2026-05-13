Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den genç beyinlere destek: ‘Teknik Proje Yarışması’nın kazananları açıklandı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin (TMMT), 2005 yılından bu yana Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Teknik Proje Yarışması’nda gençler bu yıl da yenilikçi fikirlerini ortaya koydu. Sakarya ve çevre illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın kazananları, TMMT’de düzenlenen ödül töreniyle açıklandı.

Sakarya’daki fabrikasında 30 yılı aşkın süredir yüksek kalite standartlarında otomobil üretimi gerçekleştiren ve üretiminin büyük bölümünü dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, sosyal sorumluluk projeleriyle de bulunduğu bölgeye değer katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Teknik Proje Yarışması’, gençleri bilimsel düşünmeye teşvik eden önemli eğitim projeleri arasında yer alıyor. TMMT’nin ortaokul ve lise öğrencilerini araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek; problem çözme becerileri ile analitik düşünme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlediği yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin çevre ve teknoloji alanındaki yaratıcı projelerini bir araya getirdi.

143 ÖĞRENCİ 97 PROJEYLE YARIŞTI

Bu yıl düzenlenen yarışmada, ‘Çevre’ ve ‘Teknoloji-Tasarım’ olmak üzere iki kategoride; Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Bilecik illerinden 143 ortaokul ve lise öğrencisi 97 projeyle yarıştı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen değerlendirme sürecinde, öğrencilerin teknoloji ve çevre alanında geliştirdiği birbirinden yaratıcı projeler arasından 20 proje finale kalmaya hak kazandı.

TMMT’de düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller ve hediyeler takdim edildi. Törenin ardından ödül alan projeler sergilenirken, Toyota yöneticileri ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı ve gençlerin fikirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TMMT İÇİN EN BÜYÜK YATIRIM GENÇLERE YAPILAN YATIRIMDIR'

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Şirket Genel Müdür Yardımcısı Hasan Uygun, ödül töreninde yaptığı konuşmada Sakarya Valiliği, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan okulların öğretmenlerine ve projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak sosyal sorumluluk çalışmalarını uzun soluklu bir anlayışla sürdürdüklerini vurgulayan Uygun, şunları söyledi:

Toyota olarak topluma değer katan projeler üretmeyi, kurum kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda özellikle eğitim, çevre ve trafik güvenliği başlıklarına odaklanıyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak, sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimini bu alanlarda hayata geçirdiğimiz projelerle buluşturuyoruz.

2005 yılından bu yana düzenlenen Teknik Proje Yarışması’nın eğitim alanındaki en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu belirten Uygun, bugüne kadar 6 binin üzerinde öğrencinin bu proje kapsamında fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulduğunu ifade etti. Uygun; “Bu yarışmanın en büyük değeri, gençlerimizin merak eden, araştıran ve çözüm üreten bireyler olarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamasıdır. Bugün burada gördüğümüz her proje, gençlerimizin hayal gücünün ve emeğinin bir yansımasıdır. Dereceye girsin ya da girmesin, bu sürece katılan tüm öğrencilerimizi içtenlikle kutluyorum. Her birinizin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.