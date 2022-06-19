TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.
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