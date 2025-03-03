TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt'de ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı

TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt sınırları içindeki sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı.

TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt'de ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:01

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman, Mardin ve Siirt illeri sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol arama ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt sınırları içindeki 30 bin 642 hektarlık sahasının petrol arama ruhsatı, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 1 Ocak 2025'ten 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.



Etiketler: #Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı #petrol

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