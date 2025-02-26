Batman ve Diyarbakır'daki 4 petrol sahasına kamulaştırma kararı

TPAO'nun başvurusu üzerine Batman ve Diyarbakır'da bulunan 4 ayrı sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Batman ve Diyarbakır'daki 4 petrol sahasına kamulaştırma kararı
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:34

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Batman ve Diyarbakır'da bulunan 4 ayrı sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman'daki 1 ve Diyarbakır'daki 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.


Etiketler: #TPAO #kamulaştırma

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