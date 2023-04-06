TPAO'ya Çanakkale'de karada petrol arama ruhsatı verildi!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) doğal ve tarihi sit alanlarıyla çevrili Çanakkale'de karada petrol aranma ruhsatı verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde karada yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
Çevre katliamlarıyla sık sık gündeme gelen ve dört bir yanı hem tarihi hem de doğal sit alanı olan Çanakkale'de petrol aranma izinin verilmesi tepki ile karşılandı.
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