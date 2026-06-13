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Trabzon turizminde tablo tersine döndü

Trabzon turizminde tablo tersine döndü

13.06.2026 11:18:00
Güncellenme:
İHA
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Trabzon turizminde tablo tersine döndü

Trabzon'da 2026 yılının ilk 5 ayında yabancı turist sayısında düşüş yaşanırken, yerli turistteki yüzde 57'lik rekor artış kentin toplam ziyaretçi sayısını yukarı taşıdı.
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Trabzon’da düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı, kentin değişen ziyaretçi profilini gözler önüne serdi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, güncel turizm verileri sektörel bazda değerlendirildi.

Küresel gelişmelerin Körfez ülkelerinden gelen turist sayısına yansıdığını belirten Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günler itibarıyla çok parlak bir sezon gözüküyor. Pazar çeşitliliğini sağlamak adına Avrupalı ve Türk Cumhuriyetlerinden gelecek ziyaretçileri artırmak için büyükelçiliklerimizle koordinasyon halindeyiz" dedi.

RAKAMLARLA TRABZON TURİZMİ 

Verilere göre, Trabzon'da özellikle Mayıs ayında ciddi bir yerli turist hareketliliği yaşandı. Mayıs ayında kente gelen yerli ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 107 artarken, genel toplamda da önemli bir büyüme kaydedildi.

İşte yılın ilk 5 ayına ait karşılaştırmalı turizm tablosu:

Ziyaretçi Türü 2025 (İlk 5 Ay) 2026 (İlk 5 Ay) Değişim
Yerli Turist 175.423 274.618 %57 Artış
Yabancı Turist 115.344 98.017 %15 Düşüş
Toplam 290.767 372.635 %28 Artış

 

 

 

 

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