Trabzon turizminde tablo tersine döndü

Trabzon’da düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı, kentin değişen ziyaretçi profilini gözler önüne serdi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, güncel turizm verileri sektörel bazda değerlendirildi.

Küresel gelişmelerin Körfez ülkelerinden gelen turist sayısına yansıdığını belirten Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günler itibarıyla çok parlak bir sezon gözüküyor. Pazar çeşitliliğini sağlamak adına Avrupalı ve Türk Cumhuriyetlerinden gelecek ziyaretçileri artırmak için büyükelçiliklerimizle koordinasyon halindeyiz" dedi.

RAKAMLARLA TRABZON TURİZMİ

Verilere göre, Trabzon'da özellikle Mayıs ayında ciddi bir yerli turist hareketliliği yaşandı. Mayıs ayında kente gelen yerli ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 107 artarken, genel toplamda da önemli bir büyüme kaydedildi.

İşte yılın ilk 5 ayına ait karşılaştırmalı turizm tablosu: