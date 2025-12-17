Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi? TÜİK son rakamları açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2025 bültenine göre, kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 183 bin 172 oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4’ünü otomobil oluştururken, bunu yüzde 29,9 ile motosiklet, yüzde 12,8 ile kamyonet izledi. Traktörlerin payı yüzde 2,1 olurken, kamyon yüzde 1,6, minibüs yüzde 0,6, otobüs yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 oranında gerçekleşti.

AYLIK BAZDA ARTIŞ YAŞANDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Bu dönemde özel amaçlı taşıt kayıtları yüzde 209,6 ile dikkat çekerken, kamyonette yüzde 14,8, otomobilde yüzde 9,6, traktörde yüzde 3,6 ve otobüste yüzde 0,5 artış görüldü. Buna karşılık motosiklet, minibüs ve kamyon kayıtlarında düşüş yaşandı.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yılın aynı ayına göre bakıldığında, kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,1 azaldı. Özel amaçlı taşıt, kamyonet ve otomobil kayıtlarında artış görülürken; traktör, motosiklet ve minibüs kayıtlarında belirgin gerileme kaydedildi.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 33,3 MİLYONA DAYANDI

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu. Trafikteki taşıtların yüzde 51,6’sını otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 21,1, kamyonetlerin payı yüzde 14,7 olarak hesaplandı.

DEVİR İŞLEMLERİ YÜKSEK SEYRETTİ

Kasım ayında 897 bin 877 adet taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinin büyük bölümünü otomobiller oluştururken, kamyonet ve motosikletler de öne çıkan diğer taşıt grupları oldu.

OTOMOBİL KAYITLARINDA MARKA DAĞILIMI

Kasım ayında 96 bin 3 adet otomobil trafiğe kaydedildi. Bu otomobiller arasında Renault ilk sırada yer alırken, Volkswagen ve Toyota onu izledi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 2,1 MİLYON TAŞIT TRAFİĞE GİRDİ

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısındaki artışla birlikte, trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyonun üzerinde net artış gerçekleşti.

YAKIT TERCİHLERİNDE BENZİN İLK SIRADA

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine bakıldığında, benzinli araçlar ilk sırada yer aldı. Hibrit ve elektrikli otomobillerin payı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Trafikteki mevcut otomobillerde ise dizel ve benzinli araçların ağırlığı devam etti.

DÜŞÜK MOTOR HACİMLİ VE GRİ RENK OTOMOBİLLER ÖNE ÇIKTI

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en fazla tercih edilen motor hacmi 1300 ve altı oldu. Renk tercihlerinde ise gri otomobiller ilk sırada yer alırken, beyaz ve siyah renkler öne çıkan diğer seçenekler arasında bulundu.