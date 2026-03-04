Trafikte yeni dönem: Ceza rakamları sil baştan belirlendi!

Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle hız sınırı uygulamaları ve radar cezaları kademeli sisteme göre yeniden belirlendi. Şehiriçi ve şehirdışı hız limitleriyle ilgili kamuoyundaki bazı yorumların ise gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Trafik Kanunu’na eklenen yeni maddelerle birlikte hız cezalarında oransal artış sistemi kaldırıldı, bunun yerine kademeli ve rakamsal artış esas alındı. Yerleşim yeri içi ve dışı için ayrı uygulamalar netleştirildi.

YÜZDE 6 GİBİ BİR TOLERANS SÖZ KONUSU DEĞİL

Şehir içi hız sınırlarında radarlar için uygulanan yüzde 10’luk toleransın kaldırıldığı ve yüzde 6 aşımda ceza kesileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Yeni düzenlemede de yüzde 10’luk aşım toleransı korunuyor.

Kademeli ceza sistemine geçilmesi, hız sınırında toleransın düşürüldüğü yönünde yorumlara yol açtı. Ancak “radar toleransı” olarak bilinen uygulama devam ediyor. Yani yüzde 6 gibi bir tolerans söz konusu değil.

Kanuna göre otomobiller için yerleşim yeri içinde hız sınırı 50 kilometre olarak uygulanıyor. Sürücüler bu limiti 5 kilometreye kadar aşabiliyor. 56 kilometre hızla radara yakalanılması halinde ceza tutanağı düzenleniyor.

"İLK KADEME CEZASI 56 KİLOMETRE ÜZERİNDEN BAŞLAMAKTADIR"

İçişleri Bakanlığı, 2025 yılı Ekim ayında benzer tartışmalar üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

“Yerleşim yerlerinde 50 km/saat olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/saat üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/saat üzerinden başlamaktadır.”

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte eski uygulamadaki yüzde 10 tolerans devam ediyor. Şehir içinde 50 kilometre olan hız sınırında 55 kilometreye kadar ceza uygulanmayacak, 56 kilometreden itibaren ilk kademe ceza kesilecek. Sonrasında ise aşım oranına göre ceza tutarı kademeli artacak.

ŞEHİRDIŞINDA 10 KİLOMETRE AŞIM HAKKI

Yeni düzenlemeye göre şehirler arası çift yönlü karayollarında hız sınırı 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet tarafından işletilen otoyollarda 130 km, yap-işlet-devret otoyollarda ise 140 km olarak uygulanıyor.

Bu yollarda sürücülere 10 kilometrelik aşım toleransı tanınıyor. Buna göre 90 km sınırı olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km, 140 km olan otoyolda ise 150 km hızdan itibaren kademeli radar cezaları devreye girecek.

Yasa öncesinde de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanıyordu. Yeni düzenlemede de ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans korunuyor. Sonuç olarak yerleşim yeri içinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında ise 10 km/s ilk aşım toleransı devam ediyor.

Sürücüler, aksine bir işaretleme olmadığı sürece yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşamayacak. Okul geçitleri ve özel hız sınırı bulunan bölgelerde levhalarda belirtilen limitler geçerli olacak.

56 KİLOMETRE İLE CEZA BAŞLIYOR

Düzenlemeye göre şehir içinde 50 km olan hız sınırında ceza 56 kilometreden itibaren başlıyor. Yerleşim yeri içinde kademeli cezalar şu şekilde uygulanacak:

6 ila 10 km/s aşanlara 2 bin TL

11 ila 15 km/s aşanlara 4 bin TL

16 ila 20 km/s aşanlara 6 bin TL

21 ila 25 km/s aşanlara 8 bin TL

26 ila 35 km/s aşanlara 12 bin TL

36 ila 45 km/s aşanlara 15 bin TL

46 ila 55 km/s aşanlara 20 bin TL

56 ila 65 km/s aşanlara 25 bin TL

66 km/s ve üzeri aşanlara 30 bin TL

BİR YIL İÇİNDE 5 KEZ AŞILIRSA EHLİYET SÜRESİZ GERİ ALINACAK

Yeni düzenlemede özellikle şehir içinde 46 km ve üzeri aşımda yaptırımlar ağırlaşıyor. 50 km hız sınırının 96 kilometre ile ihlal edilmesi halinde 20 bin TL ceza uygulanacak ve ehliyete 30 gün el konulacak.

Hız sınırının 56 km aşılması durumunda 60 gün, 66 km aşılması halinde ise 90 gün süreyle sürücü belgesine el konulacak. Bu ihlallerin bir yıl içinde 5 kez tekrarlanması halinde ehliyet süresiz olarak geri alınacak ve psikolog raporuyla iade edilecek.

YÜZDE 10 HESABI YANILTICI OLABİLİR

Şehirler arası yollarda hız sınırı 90, 110, 130 ve 140 km olarak uygulanıyor. Ancak yüzde 10 hesabı yapılarak tolerans belirlenmesi yanıltıcı olabiliyor.

Örneğin 130 km hız sınırı bulunan bir yolda 13 km aşım hakkı bulunmuyor. Bu yolda da 10 kilometrelik tolerans geçerli. Tüm yollarda temel aşım hakkı 10 kilometre olarak uygulanıyor.

90 km hız sınırı olan çift yönlü bir yolda hız göstergesinin 100 kilometreyi göstermesi halinde sürat aşımı nedeniyle ceza kesilecek.

İBRE 180'İ GEÇERSE 20 BİN LİRA CEZA

Yerleşim yeri dışında kademeli ceza tutarları şu şekilde belirlendi:

11 ila 15 km/s aşanlara 2 bin TL

16 ila 20 km/s aşanlara 4 bin TL

21 ila 25 km/s aşanlara 6 bin TL

26 ila 30 km/s aşanlara 8 bin TL

31 ila 40 km/s aşanlara 12 bin TL

41 ila 50 km/s aşanlara 15 bin TL

51 ila 60 km/s aşanlara 20 bin TL

61 ila 70 km/s aşanlara 25 bin TL

71 km/s ve üzeri aşanlara 30 bin TL

Yerleşim yeri dışında hız sınırını 51 km aşanların her seferinde 30 gün, 61 km aşanların 60 gün, 71 km aşanların ise 90 gün süreyle ehliyetine el konulacak.

Örneğin 110 km hız sınırı olan bölünmüş yolda ibrenin 180’i geçmesi halinde 20 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak. Bu ihlalin bir yıl içinde 5 kez tekrarlanması durumunda ehliyet geri alınacak ve iade için psikolojik test şartı aranacak.

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRMEDEN GEÇİRİLECEK

Yasa maddesinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şarttır. Ayrıca bu madde kapsamında son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde beşinci kez geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilir.

18 BİN 371 LİRA DAHA FAZLA CEZA KESİLECEK

Eski sistemde hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşanlara 2 bin 719 TL, yüzde 30-50 arasında aşanlara 5 bin 662 TL, yüzde 50 ve üzerinde aşanlara 11 bin 629 TL ceza uygulanıyordu.

Yeni sistemde ise yerleşim yeri içinde hız sınırını yüzde 30 oranında aşanlara 4 bin TL ceza kesilecek. Yüzde 50 oranında aşımda ise ceza 8 bin TL olarak uygulanacak. Eski sistemde en yüksek ceza 11 bin 629 TL iken yeni düzenlemede üst sınır 30 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece hız sınırı ihlallerinde 18 bin 371 TL’ye kadar daha yüksek ceza uygulanabilecek.