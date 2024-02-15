Trendyol halka arz mı oluyor? Açıklama geldi

Halka arz için acele etmeyeceklerini belirten Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, "Halka arz aşamasında gelirimizin en az yüzde 50’si uluslararası olmalı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:18
Trendyol halka arz mı oluyor? Açıklama geldi
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Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, halka arz beklentilerine ilişkin konuştu.

Bloomberg TV’ye konuşan Çetin, halka arz için acele etmeyeceklerini ve önceliklerinin uluslararası alana yayılmak olduğunu belirtti.

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Çetin bu yıl gelirlerinin yüzde 20’sinin uluslararası olmasını beklediklerini belirtirken, “Halka arz aşamasında gelirimizin en az yüzde 50’si uluslararası olmalı” dedi.

Çağlayan Çetin, "Güçlü bilançolarımız var, yatırımcılarımız ciddi uluslararası destek sağlıyor. Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak" şeklinde konuştu. 

Çetin bu yıl Körfez bölgesinde 1 milyon aktif müşterileri olduğunu, yıl sonunda 6 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi ve “Hayalim 10 milyona en kısa sürede ulaşmak” diye konuştu.

Geçen yıl dolar bazlı büyümelerinin yüzde 50’ye yakın olduğunu belirten Çetin yıla çift haneli büyümeyle başladıklarını sözlerine ekledi.

Çetin önceliklerinin işlerini uluslararasılaştırmak olduğunu belirtti.


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