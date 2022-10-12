Trendyol, sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:42

Trendyol, uzun dönemli Sürdürülebilir Etki Planı’nı açıkladı. Planda, Trendyol’un “Dünya ve İnsan” odağında belirlenen öncelik alanlarında atılacak adımlar paylaşıldı.

Sürdürülebilir Etki Planı’nın ön çalışmaları kapsamında; Trendyol ekibi, müşterileri, satıcıları, tedarikçileri ile akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla paydaşın görüşlerine başvuruldu.

Yapılan anket sonuçları, dünya trendleri ve grubun öncelikleri göz önüne alınarak gerçekleştirilen önceliklendirme analizinde, dünya ve insana dair öncelikli konular; "Ambalaj Yönetimi, Satıcı ve Tedarikçi Uyumluluğu, Atık Yönetimi, Ürün Çevresel Etkisi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Ürün Güvenliği ve Kalitesi, Yetenek Geliştirme ve Elde Tutma, Toplumsal Yatırımlar, Karbon Emisyonları ve Sürdürülebilir Ürün Seçenekleri" olarak belirlendi.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Sürdürülebilir Etki Planı ile ilgili olarak "Günümüzün en temel önceliği olan sürdürülebilirlik konusunda Trendyol olarak uzun soluklu ve kapsayıcı bir sürecin içindeyiz. Danışmanlarımız, paydaşlarımız ve kanaat önderlerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonucunda belirlediğimiz yol haritamız, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için atacağımız adımları, taahhütleri ve sorumlu iş uygulamalarını açık ve net olarak ortaya koyuyor. Bu etki planını oluştururken samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası olmasına gayret ettik. Sürdürülebilirlik sürecini; çevresel etkiler, toplumsal fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı da içeren geniş bir yelpazede tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Trendyol olarak büyümeye yönelik adımlarımızı atarken hizmetlerimiz, paydaşlarımız ve entegre değer zincirimizle sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesine, dünyamızın ihtiyaç duyduğu olumlu değişimin desteklenmesine ve elde edilecek faydanın artmasına katkı sağlamayı arzuluyoruz. Derinlemesine ve uzun süreli analizler doğrultusunda stratejik kararları da beraberinde getiren bu süreçte, güçlü adımlar atmaya hazırız. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu anlamlı ve uzun soluklu yolculuğumuza katılan, destekleyen herkese, dünyamız, insanımız ve gelecek yaşam adına teşekkür ederiz” dedi.