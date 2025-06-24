Trump ateşkes açıklaması yaptı: Altın fiyatları sert geriledi!

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 24 Haziran 2025 Salı...



TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve İran’ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurması, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi azalttı. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları geriledi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ? Salı günü külçe altının ons fiyatı 3335 dolar seviyesinin altına gerileyerek yüzde 1’e yakın değer kaybetti. Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı emri verdiği dönemin hemen ardından, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının kalıcı barışı hedeflediğini belirtti. Ancak anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve İsrail'in bu açıklamaya nasıl bir tepki vereceği belirsizliğini sürdürüyor. Aynı günün sabah saatlerinde her iki tarafın da karşılıklı saldırılarda bulunduğu bildirildi.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ NEYDİ? Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 28 artış göstermişti. Bu yükselişte jeopolitik tansiyonun artmasıyla güvenli liman talebinin güçlenmesi önemli rol oynadı.

Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklanacak. Faiz indirimi sinyalleri, getirisi olmayan altın açısından pozitif bir zemin oluşturabilir. Ayrıca, Trump yönetiminin tarifelerine ilişkin ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımlarındaki artış da fiyatları yukarı çekti. Önümüzdeki günlerde yatırımcılar, ABD Merkez Bankası Başkanı’ın açıklamalarına odaklanacak. Faiz indirimi sinyalleri, getirisi olmayan altın açısından pozitif bir zemin oluşturabilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 276 TL

4 bin 276 TL Çeyrek altın: 7 bin 68 TL

7 bin 68 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 144 TL

28 bin 144 TL Ons altın: 3 bin 353 dolar