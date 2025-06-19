Trump Fed Başkanı Powell'a hakaret etti: 'Gerçek bir aptal'

Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedefine alan ve her seferinde Powell'a yüklenen ABD Başkanı Donald Trump, faizin sabit kalması sonrası yine hakaret etti.

Trump, sosyal medya hesabından "Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mâl olan gerçek bir aptal" dedi.





DAHA ÖNCE DE HAKARET ETMİŞTİ

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef almıştı.

ABD Başkanı Trump, "'Çok geç' Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum. Petrol ve enerji düştü, neredeyse tüm maliyetler (market ve yumurta) düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.