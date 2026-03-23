Trump'ın açıklamaları piyasaları canlandırdı: Altın yükseldi, petrol sert düştü!

ABD Başkanı Donald Trump, son iki gün içinde İran ile Batı Asya’daki çatışmanın tamamen ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik "çok iyi ve verimli" görüşmeler yapıldığını duyurdu. Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Trump, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

ASKERİ ADIMLAR İÇİN ERTELEME KARARI

Trump, diplomatik temasların olumlu seyri nedeniyle İran’daki enerji altyapısına yönelik planlanan tüm askeri saldırıların beş gün süreyle ertelenmesi talimatını verdiğini açıkladı. Bu kararın devam eden müzakerelerin başarısına bağlı olduğunu vurguladı.

Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, son iki gün içinde Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tamamen ve kapsamlı şekilde sona erdirilmesine yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve seyrine dayanarak, hafta boyunca devam edecek olan bu temasların başarısına bağlı olmak kaydıyla, Savaş Bakanlığı’na İran’ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

PİYASALARDA SERT DALGALANMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin açıklamaları, küresel piyasalarda hızlı fiyat hareketlerine yol açtı. Petrol fiyatları yüzde 14 gerileyerek 96 dolar seviyesine indi.

Aynı dakikalarda ons altın 4.419,60 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda cuma gününe göre yalnızca yüzde 2 düşüşle 4.406,47 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Spot gümüş ise sabah saatlerindeki kayıplarını telafi ederek cuma gününe kıyasla yüzde 0,6 artışla 68,48 dolara ulaştı.

ABD VE AVRUPA ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

ABD vadeli endekslerinde de yükseliş dikkat çekti. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,9, Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,67 ve Dow Jones vadeli endeksi yüzde 1,85 oranında artış kaydetti.

Avrupa tarafında ise enerji hisselerinde gerileme öne çıktı. STOXX Europe 600 Enerji Endeksi, Trump’ın açıklamaları sonrası yüzde 3,1 düşüş gösterdi.