Trump'ın 'Amerikan altın çağı'na Fed engeli: Enflasyon korkusu rotayı bozdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında verdiği “Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor” vaadi, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerine göre henüz gerçekleşmedi. Fed, son aylarda işsizlik ve enflasyonda artış gözlemlerken, ekonomi politikalarının büyümeyi yavaşlattığını değerlendiriyor.

Trump’ın gümrük tarifeleri gibi belirsizlik yaratan adımları, Fed’in faiz indirimlerini planlandığı gibi hayata geçirmesini zorlaştırdı. Faizlerin düşürülmesinin sonbahara kadar ertelenebileceği, hızının ise daha sınırlı olacağı belirtiliyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ FED'İ TEDİRGİN EDİYOR

Politika yapıcılar, Başkan Trump’ın ikinci dönemine yaklaşırken enflasyonun daha yüksek seyredeceğini düşünüyor. Bu nedenle daha yüksek borçlanma maliyetleri gündemde. Faiz indirimi beklentisi içinde olan piyasalar için bu durum olumsuz bir sinyal olarak görülüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının sabit tutulduğu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Yaz boyunca tarifeler konusunda çok daha fazla şey öğreneceğimizi hissediyoruz” dedi. Ancak bu durum, faizleri indirmediği için kendisini “aptal” olarak nitelendiren Trump’ı memnun etmedi.

GÜMRÜK TARTIŞMALARI YATIRIMCILARI BEKLEMEYE İTTİ

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak duyurduğu tarihte açıkladığı tarifeler, ekonomik dalgalanmalara neden oldu. Yatırımcılar şimdi 16-17 Eylül’deki Fed toplantısında nasıl bir karar alınacağını bekliyor. Fed’in daha önceki toplantılarında, ticaret savaşlarının ekonomik görünümü gölgelediği vurgulanmıştı.

Powell, “Nereye yerleşeceklerini henüz güvenle bilmiyoruz” diyerek ticaret konusundaki belirsizliklere dikkat çekti. Daha önce yapılan projeksiyonlarda, yıl içinde bir resesyonun güçlü bir ihtimal olduğu değerlendirilmişti.

EKONOMİ 'SAĞLAM' ANCAK İYİMSERLİK SINIRLI

Son haftalarda bazı göstergeler toparlansa da Fed Başkanı Powell, işletmelerin daha temkinli hale geldiğini belirtti. "Üç ay öncesine kıyasla çok daha olumlu ve yapıcı bir hava var" diyen Powell, ekonomideki iyileşme sinyallerine rağmen risklerin sürdüğünü ifade etti.

Ancak geçen yılın sonunda Fed’in “yumuşak iniş” öngördüğü ortamdan bugün uzaklaşıldı. Ekonominin güçlü olduğu, enflasyonun hedefe yaklaştığı ve istihdamın zirvede olduğu dönemden sonra büyüme oranları düşüşe geçti.

FED PROJEKSİYONLARINDA KÖTÜMSERLİK ÖNE ÇIKIYOR

Bu hafta açıklanan Fed projeksiyonlarına göre, yıl sonu büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranının artması, pandemi sonrası ilk defa bu kadar yüksek seviyelerin öngörülmesine neden oldu. Enflasyonun ise hedefin üzerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Powell, “İşgücü talebi yumuşuyor” diyerek istihdam piyasasındaki durgunluğa dikkat çekti. “Çok fazla işten çıkarma yok ama çok fazla iş yaratma da yok. Bu çok dikkatle izlediğimiz bir denge” şeklinde konuştu. İşsizlik oranında ani bir artışın, politikaları hızlıca değiştirebileceği uyarısında bulundu.