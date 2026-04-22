Trump'ın Fed Başkan adayından 'rejim değişikliği' açıklaması: 'Amerikalılar bunu şüphesiz hissediyor'

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh, para politikasının uygulanışında köklü değişim gerektiğini belirterek yeni bir “enflasyon çerçevesi” ihtiyacına dikkat çekti.

Warsh, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde düzenlenen oturuma katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren oturumda yaptığı açılış konuşmasında para politikası bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.

FED BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Warsh, seçilmiş yetkililerin faizlere ilişkin görüş bildirmesinin para politikası bağımsızlığını tehdit etmediğini ifade ederek, Fed’in bağımsızlığının nihai olarak kurumun kendi duruşuna bağlı olduğunu belirtti.

Fed’in para politikası yürütürken en üst düzeyde bağımsız olması gerektiğini dile getiren Warsh, merkez bankasının kendi görev alanı dışına çıkmaması gerektiğini söyledi.

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini vurgulayan Warsh, mevcut politika ve uygulamaların bu süreçte yetersiz kalabileceğini belirterek, “Reform odaklı bir Fed'in, Amerikan halkı adına gerçek bir fark yaratabileceğine inanıyorum. Ve eğer onaylanırsam, en yetkin insanların en iyi çalışmalarını ortaya koyabildikleri bir ortam yaratmaya gayret edeceğim” dedi.

ENFLASYON VE POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Komite üyelerinin sorularını yanıtlayan Warsh, özellikle son yıllarda artan yaşam maliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fiyat artışlarının büyük ölçüde politika hatalarından kaynaklandığını savunan Warsh, son dönemdeki gelişmelerin Fed’in hedeflerini tutturamadığını gösterdiğini ifade etti.

Warsh, “2021 ve 2022'deki politika hatalarının mirasıyla hala uğraşıyoruz” dedi.

Enflasyonun ekonomiye yerleşmesinin, düşürülmesini daha zor ve maliyetli hale getirdiğini belirten Warsh, bu sorunun çözümü için köklü reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Warsh, “Enflasyonun artık daha az sorunlu olduğu, yani fiyatlardaki değişimin birkaç yıl öncesine kıyasla daha az şiddetli olduğu doğru olsa da, çalışan Amerikalılar bunu şüphesiz hissediyor. Bunun, politika yürütme biçiminde bir rejim değişikliği gerektiği anlamına geldiğini düşünüyorum. Farklı, yeni bir enflasyon çerçevesi anlamına geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

PARA POLİTİKASI ARAÇLARINA YENİ YAKLAŞIM

Para politikası araçlarının kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Warsh, faiz aracının tüm ekonomiyi etkilediğini, bilanço araçlarının ise daha çok finansal varlık sahiplerine fayda sağladığını dile getirdi.

Ayrıca Fed’in iletişim stratejisinin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Warsh, ileriye dönük yönlendirmelerin geçmişte hataları büyütebildiğini ifade etti.

FAİZ TAAHHÜDÜ İDDİALARINA YANIT

Warsh, faiz politikasına ilişkin olarak Başkan Trump’a herhangi bir taahhütte bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

ABD başkanlarının genellikle düşük faizden yana olduğunu belirten Warsh, Trump’ın da bu görüşünü açık şekilde dile getirdiğini söyledi. Ancak faiz kararlarının Fed’e ait olduğunu vurguladı.

Louisiana Senatörü John Kennedy’nin “Başkan'ın kuklası olacak mısınız?” sorusuna Warsh, “Kesinlikle hayır” yanıtını verdi.

Warsh, Trump ile yaptığı görüşmelerde kendisinden belirli bir faiz oranı taahhüdü istenmediğini belirterek, “Başkan, benden hiçbir zaman belirli bir faiz oranı kararı taahhüt etmemi istemedi. İsteseydi de bunu asla kabul etmezdim ama istemedi. Beni aday gösterdiği için onur duydum. Faiz oranları konusundaki görüşlerini dinledim. Bana, ekonomi tarihinde incelediğim diğer tüm başkanların görüşlerine çok benzer geldi” diye konuştu.

SENATO ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak’ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstermişti. Warsh’ın adaylığının 4 Mart’ta Senato’ya sunulmasıyla birlikte resmi onay süreci başladı.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek. Warsh’ın göreve başlayabilmesi için Senato’dan onay alması gerekiyor. Oylamanın ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmiş değil.

ABD Senatosu’nun bazı üyeleri, Warsh’ın atanma sürecinin Fed Başkanı Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlanana kadar durdurulmasını talep ediyor.