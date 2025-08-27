Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatı ons başına yaklaşık 3380 dolara gerilese de, Federal Rezerv’in bağımsızlığına dair endişeler ve güvenli liman talebinin etkisiyle iki haftanın zirvesine yakın seviyelerde tutundu.

TRUMP’IN FED’E YÖNELİK ADIMI PİYASALARI SALLADI ABD Başkanı Donald Trump, Fed yöneticisi Lisa Cook’u iddia edilen suistimal nedeniyle görevden almaya çalışmasının ardından hukuki mücadele mesajı verdi. Bu gelişme, Fed’in özerkliği ve siyasi baskı altında kalıp kalmayacağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Analistler, Trump’ın daha gevşek para politikası talepleri doğrultusunda Cook’un görevden alınmasının faiz indirimlerini hızlandırabileceği uyarısında bulundu. Piyasalarda eylül ayında çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 80 seviyesinde fiyatlanıyor.

TİCARETTE YENİ GERİLİMLER ABD’li bir yetkili, Hindistan ile belirlenen tarihten önce anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını belirtti. Bu durum, Hindistan mallarına uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50’ye çıkarırken, Endonezya bazı ürünlere muafiyet sağladı.

Trump ayrıca Çin’e nadir toprak elementleri ihracatı nedeniyle yüksek gümrük vergileri uygulamakla tehdit ederek iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti. Avrupa’da ise Fransa Başbakanı’nın güven oylaması öncesinde kemer sıkma planını sürdürmesiyle siyasi riskler arttı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 464 TL

4 bin 464 TL Çeyrek altın: 7 bin 335 TL

7 bin 335 TL Cumhuriyet altını: 29 bin 205 TL

29 bin 205 TL Ons altın: 3 bin 380 dolar