Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Paylaş

Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

27.08.2025 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatı ons başına yaklaşık 3380 dolara gerilese de, Federal Rezerv’in bağımsızlığına dair endişeler ve güvenli liman talebinin etkisiyle iki haftanın zirvesine yakın seviyelerde tutundu.

Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

TRUMP’IN FED’E YÖNELİK ADIMI PİYASALARI SALLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed yöneticisi Lisa Cook’u iddia edilen suistimal nedeniyle görevden almaya çalışmasının ardından hukuki mücadele mesajı verdi. Bu gelişme, Fed’in özerkliği ve siyasi baskı altında kalıp kalmayacağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

 

Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Analistler, Trump’ın daha gevşek para politikası talepleri doğrultusunda Cook’un görevden alınmasının faiz indirimlerini hızlandırabileceği uyarısında bulundu. Piyasalarda eylül ayında çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 80 seviyesinde fiyatlanıyor.

Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

TİCARETTE YENİ GERİLİMLER

ABD’li bir yetkili, Hindistan ile belirlenen tarihten önce anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını belirtti. Bu durum, Hindistan mallarına uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50’ye çıkarırken, Endonezya bazı ürünlere muafiyet sağladı.

Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Trump ayrıca Çin’e nadir toprak elementleri ihracatı nedeniyle yüksek gümrük vergileri uygulamakla tehdit ederek iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti. Avrupa’da ise Fransa Başbakanı’nın güven oylaması öncesinde kemer sıkma planını sürdürmesiyle siyasi riskler arttı.

Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 464 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 335 TL
  • Cumhuriyet altını: 29 bin 205 TL
  • Ons altın: 3 bin 380 dolar
Trump’ın Fed hamlesi piyasaları sarstı: Altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…
  • Yarım altın: 14 bin 670 TL
  • Tam altın: 29 bin 107 TL
  • Gremse altın: 72 bin 990 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #Cumhuriyet altını