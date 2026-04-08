Trump'ın geri adımı altını yükseltti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Nisan 2026 Çarşamba...

Külçe altın, önceki seansta kaydettiği yüzde 1,2’lik artışın ardından yüzde 3,1’e kadar yükselerek ons başına 4.850 doların üzerine çıktı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.872 TL Çeyrek altın 11.833 TL Cumhuriyet altını 46.912 TL Ons altın 4.798 dolar Yarım altın 23.561 TL Tam altın 43.740 TL Gremse altın 109.687 TL

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında İran’ın “tüm medeniyetini” yok etmeye yönelik kendi koyduğu son tarihten iki saatten az bir süre kala bombardımanı askıya almayı kabul ettiğini belirtirken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ateşkes için temel şart olduğunu vurguladı. İran ise boğazdan güvenli geçişin iki hafta boyunca “mümkün” olduğunu açıkladı.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Petrol fiyatları varil başına 100 doların altına düşerken, dolar da geriledi. Bu gelişmeler, ABD Doları cinsinden fiyatlanan altına destek sağladı.

Hisse senetleri ise yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON RİSKLERİ ARTIYOR

Altıncı haftasına giren savaş, enerji fiyatlarında sıçramaya ve enflasyon risklerinin artmasına yol açtı. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesi ya da artırması olasılığını güçlendirdi.

Tahvil yatırımcıları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın geri kalanında borçlanma maliyetlerini sabit tutmasını bekliyor.

ALTIN ŞUBAT SONUNDAN BU YANA DEĞER KAYBETTİ

Altın, 28 Şubat’ta başlayan savaştan bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Son günlerde görülen sınırlı toparlanma, ateşkes beklentilerinin güçlenmesi ve küresel ekonomik büyümede olası yavaşlamanın, faizlerin sabit kalacağı ya da yüksek seviyelerde seyredeceği beklentisini dengeleyeceği görüşünden destek buldu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Singapur saatiyle 08:02 itibarıyla spot altın yüzde 3 artışla ons başına 4.849,01 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 5,4 artışla 76,92 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükseliş kaydetti.

ABD Doları'nın gücünü ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,8 geriledi.