Trump’ın gümrük tarifelerine meclis engeli: Kendi vekilleri planını reddetti!

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerine yönelik itirazları geçici olarak engellemeyi amaçlayan Cumhuriyetçi girişimi reddetti. Salı günü yapılan oylamada tasarı 217’ye karşı 214 oyla kabul edilmedi. Üç Cumhuriyetçi vekilin Demokratlarla birlikte hareket etmesi, parti yönetimi açısından dikkat çekici bir kırılma olarak değerlendirildi.

Söz konusu düzenleme, tarifelere karşı 31 Temmuz’a kadar Meclis’te girişimde bulunulmasını engellemeyi öngörüyordu. Ancak bu hüküm, üç ayrı ve tarifelerle doğrudan ilgisi bulunmayan yasa tasarısına ilişkin usul oylamasına eklenmişti.

CUMHURİYETÇİLERDE FİRE

Cumhuriyetçi Temsilci Don Bacon, yasağa karşı oy veren isimler arasında yer aldı. Bacon, “Temsilciler Meclisi’nin önemli çalışmalarını durdurmaktan hoşlanmıyorum ancak Kongre’nin tarifeleri tartışabilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Nebraska milletvekili, sosyal medya paylaşımında tarifelerin ekonomi açısından “net negatif” olduğunu ve Amerikan tüketicileri, üreticileri ile çiftçileri için ciddi bir maliyet yarattığını belirtti.

Oylama sonucu, Cumhuriyetçilerin 218’e karşı 214 sandalyelik sınırlı çoğunluğuna liderlik eden Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Demokratların karşı çıktığı düzenlemelerde parti içinden birden fazla fire verilmesi, Cumhuriyetçi yönetimin manevra alanını daraltıyor.

DEMOKRATLAR TARİFELERİ GERİ ÇEKMEK İSTİYOR

Demokratlar, Trump’ın Kanada’dan ithal edilen ürünlere yönelik cezai ticaret önlemlerini hayata geçirmek için dayandığı “ulusal acil durum” yetkisini sona erdirmeyi hedefliyor. Parti kaynakları, bu konuda oylamanın en erken Çarşamba günü yapılabileceğini belirtiyor. Ayrıca Meksika ve bazı diğer ülkelere uygulanan tarifelerin kaldırılmasına yönelik karar tasarıları da gündemde.

Cumhuriyetçiler, tarifelere yönelik yasama denetimini sınırlayan kuralı ilk olarak geçen mart ayında kabul etmiş, daha sonra uygulamayı ocak ayına kadar uzatmıştı. Ancak uluslararası ticarete bağımlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ve Amerikan hanehalklarının artan maliyetlerden şikâyet etmesi üzerine parti içinde itirazlar yükseldi ve kuralın süresi uzatılmadı.

TARİFELERİN HANEHALKINA MALİYETİ

Yale Budget Lab tarafından geçen ay yayımlanan analizde, tarifelerin ABD’de her bir hane için yıllık ortalama maliyetinin yaklaşık 1.400 dolar düzeyinde olduğu belirtildi. Tax Foundation’ın geçen hafta paylaştığı raporda ise bu tutarın 2025 için 1.000 dolar seviyesinde olduğu, bu yıl ise 1.300 dolara çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çıkmayı özel olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Bu olasılık, ABD, Kanada ve Meksika arasında yürütülen kritik yeniden müzakerelere anlaşmanın geleceği konusunda yeni bir belirsizlik katıyor.