Trump’ın gümrük vergileri küresel devleri vurdu: Şirketlerin toplam zararı belli oldu!

Küresel şirketler, üçüncü çeyrek kazançlarını açıklarken ABD gümrük vergilerinden kaynaklanan maliyetin 35 milyar doları aştığını bildirdi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni ticaret anlaşmaları, vergilere maruz kalma riskini azalttığı için birçok şirket ilk tahminlerini düşürdü.

Trump’ın ticaret savaşı ABD gümrük vergilerini 1930’lardan bu yana en yüksek seviyeye çıkarırken, başkan düzenli olarak ek vergiler uygulamakla tehdit etti. Bununla birlikte belirsizlik azaldı, yöneticiler maliyet tahminlerinde bulunup fiyat artışları da dahil planlarını yapabiliyor.

Yapılan analize göre, şirketler 2025 için toplam 21-23 milyar dolarlık bir mali etki öngörüyor, 2026 için ise yaklaşık 15 milyar dolarlık bir etkiden söz ediliyor. Toplamda 35 milyar doları aşan bu maliyet, Trump’ın Nisan ayında uyguladığı “Kurtuluş Günü” tarifeleri sonrası mayısta hesaplanan 34 milyar dolara yakın. Artışın büyük kısmı Toyota’nın 9,5 milyar dolarlık tahminiyle oluştu. ABD’nin Avrupa Birliği ve Japonya ile imzaladığı ticaret anlaşmaları sonrası birçok şirket, önceki en kötü senaryo tahminlerini düşürdü.

Fransız alkollü içecek üreticileri Remy Cointreau ve Pernod Ricard, AB anlaşmasının ardından gümrük vergisi tahminlerini revize ederken, Sony de ağustos ayında öngörülerini düşürdü. Trump bazı istisnalar da uyguladı; örneğin Brezilya’dan gelen ihracatın yalnızca üçte biri yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacak.

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, ekim ortasında verdiği röportajda, “Gümrük vergileri giderek netleşiyor. Bu durum, iş stratejimizin yönetilmesi gereken bir değişkeni olacak ve buna hazırız” dedi. Filosa, ABD’de üretime 13 milyar dolarlık dört yıllık yatırımın yeni detaylarını da paylaştı.

Uluslararası Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Wilson, “Bazı ikili ticaret anlaşmaları ile bir tür iniş noktasına ulaştığımız hissi var. Ancak daha büyük karmaşıklık ve belirsizlik devam edecek” değerlendirmesini yaptı. Trump bu ay başında Çin’e ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulamayı gündeme getirdi, daha sonra ise bunun sürdürülemez olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki gerginliklerden Pekin’i sorumlu tuttu.

TÜKETİCİ VE ÜRETİM SEKTÖRLERİ EN ÇOK ETKİLENEN ALANLAR

LSEG verilerine göre, S&P 500 şirketleri Temmuz-Eylül döneminde yüzde 9,3 kazanç artışı gösterecek. Bu oran, ikinci çeyrekteki yüzde 13,8 artışın gerisinde kaldı ve düşüşün büyük kısmı, yapay zeka yatırımlarının etkisiyle ABD bilişim sektöründen kaynaklandı. Avrupa’daki Stoxx 600 endeksi ise önceki çeyrekteki yüzde 4 büyümeden yüzde 0,5’e geriledi.

Ticaret anlaşması olmayan ülkelere bağımlı şirketler özellikle etkilendi. Vietnam ve diğer Asya ülkelerine bağımlı Nike, gümrük vergilerinin etkisini 1 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti. Avrupa’da mutfak gereçleri üreticisi Tefal, gümrük vergileri nedeniyle talebin zayıfladığını belirterek kâr tahminini düşürdü. H&M, ABD’nin ithalata uyguladığı vergilerin kasıma kadar marjları etkileyeceği uyarısında bulundu.

H&M CEO’su Daniel Erver yaptığı açıklamada, “Gümrük vergilerinin brüt marj üzerindeki etkisinin yanı sıra tüketici güveni nedeniyle ABD’nin dördüncü çeyreğe girerken temkinli davranıyoruz. Fiyat artışlarını görebiliyoruz” dedi.

Trump’ın ABD otomobil üretimi için gümrük vergisi indirimi adımı, otomobil üreticileri ve parça tedarikçileri arasındaki belirsizliği azaltarak iyimserliği artırdı. İlaç üreticileri de ABD gümrük vergisi muafiyetlerine bağlı olarak fiyatlandırma ve üretim anlaşmaları yapmaya başladı; Pfizer ve AstraZeneca öncülük ederken, diğer firmaların da onları izlemesi bekleniyor.