Trump’ın gümrük vergilerine Yüksek Mahkeme’den darbe: İptal kararı gündemde

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın küresel gümrük vergilerine ilişkin politikalarını sert biçimde sorgulaması, bu vergilerin iptal edilebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak olası bir iptal kararının, Trump yönetiminin farklı ticaret yasalarını devreye almasıyla yeni bir belirsizlik dönemine yol açabileceği belirtiliyor.

Çarşamba günü yapılan duruşmada Yüksek Mahkeme yargıçları, Trump’ın 1977 tarihli Uluslararası Acil Durum Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında gümrük vergisi uygulama yetkisine temkinli yaklaştı. Bu yasa, başkana yalnızca “ulusal acil durumlarda ithalatı düzenleme” yetkisi tanıyor, ancak gümrük tarifelerinden doğrudan söz etmiyor.

YARGIÇLAR YETKİYE ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

BDO USA Gümrük ve Ticaret Hizmetleri Müdürü Damon Pike, “Yargıçların sorduğu sorulara bakılırsa IEEPA tarifeleri tehlike altında görünüyor” dedi. Pike, Samuel Alito ve Clarence Thomas dışındaki tüm yargıçların, “IEEPA'nın Başkan Trump’a sınırsız gümrük vergisi uygulama yetkisi verdiği konusunda şüpheci göründüklerini” belirtti.

Pike’a göre, mahkeme Trump yönetimi aleyhine karar verse bile yönetim bu kez başka ticaret yasalarını devreye sokacak. Ticaret avukatları, üst düzey yetkililer ve analistler de bu görüşü paylaşıyor.

GERİ ÖDEMELER VE YENİ TİCARET YASALARI GÜNDEMDE

Tarifelere itiraz eden küçük işletmeleri temsil eden avukat Neal Katyal, mahkemenin Trump yönetimi aleyhine karar vermesi durumunda sadece bazı firmaların otomatik geri ödeme alacağını söyledi. Diğer şirketlerin ise idari itirazda bulunmaları gerekecek. Katyal, “Bu çok karmaşık bir süreç ve uzun zaman alabilir” dedi.

New Yorklu gümrük avukatı Joseph Spraragen ise olası bir iptal kararının yeni hukuki süreçleri tetikleyebileceğini belirterek, “Bugün yasadışıysa, geçmişte de yasadışıydı” ifadelerini kullandı. Spraragen, Yüksek Mahkeme’nin davayı muhtemelen alt mahkemeye gönderip gümrük vergilerinin iptalini ve geri ödemeleri talep edeceğini söyledi. Ancak geri ödeme sürecinin bir yıla kadar uzayabileceğini vurguladı.

TİCARETTE BELİRSİZLİK DERİNLEŞEBİLİR

Natixis analisti Christopher Hodge, Trump yönetiminin davayı kaybetmesi halinde yeni ticaret yasalarına başvurabileceğini söyledi. Bu yasalar arasında 1962 tarihli Ticaret Genişleme Yasası ve 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 122. maddesi de bulunuyor. Hodge, “Bu uygulama süreci uzun sürebilir ve ticaretteki belirsizliği artırabilir” değerlendirmesini yaptı.

Federal Rezerv Başkanı Stephen Miran da Trump yönetiminin karşılaşabileceği olası hukuki sonuçların para politikası üzerinde etkili olabileceğini belirterek, “Gümrük vergileri konusundaki belirsizlik ekonomiye yük oluşturabilir” dedi. Miran, Fed’in istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda “ılımlı faiz gevşemesiyle bu etkinin telafi edilebileceğini” ifade etti.