Trump 'Problem bizim için bitmiştir' Halkbank hisseleri yükseldi

Reuters’ın haberine göre, Türk yetkililer, geçen ay Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmede, Halkbank’ın ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarına ilişkin davanın yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında kapatılmasını önerdi.

EK ŞARTLAR VE ÖNCELİKLİ TALEP

Reuters’a bilgi veren konuya yakın iki kaynak, teklifte bazı ek şartların bulunduğunu, Ankara’nın öncelikli talebinin ise Halkbank’ın kendisine isnat edilen suçları kabul etmemesi olduğunu belirtti.

Halkbank, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki paravan şirketleri kullanarak ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyor. İddianame 2019’da açıklanmış ve banka suçlamaları reddediyor. Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray ile Halkbank, teklif hakkındaki sorulara yanıt vermedi.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE UZLAŞMA İŞARETİ

Halkbank davasında olası uzlaşma, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerini güçlendirme çabalarına katkı sağlayabilir. İki ülke arasındaki gerilim, 2019’da Türkiye’nin S-400 füze sistemleri almasıyla başlamıştı. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye F-35 satışını iptal etmiş ve Halkbank aleyhinde iddianame hazırlanmıştı.

İki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler son dönemde kısmen iyileşme gösterdi ancak Erdoğan’ın ABD ziyaretinin hemen ardından yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir adım atılmadı. Beyaz Saray’daki görüşmede hangi koşulların gündeme geldiği ve görüşmelerin devam edip etmediği net değil.

HALKBANK HİSSELERİ YÜKSELDİ

Erdoğan, Trump'ın kendisine, 'Halkbank'ın problemi bizim için bitmiştir' dediğini aktardı. Erdoğan, bu sözleri "önemli bir siyasi irade beyanı" olarak değerlendirirken "Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir" ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da yükselişe geçti. Banka hisseleri yüzde 8,28 değer kazanarak tavan fiyat olan 28,680 TL seviyesine yaklaştı.Halkbank, Mayıs ayında ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak ceza hukuku kapsamında yargılanamayacağına dair temyiz mahkemesi kararının iptalini istemişti. Mahkeme talebi reddedince hisseler yüzde 10 gerilemişti.