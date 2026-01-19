Trump’tan Avrupa’ya 'Grönland' şantajı: Piyasalar vergi tehdidiyle sarsıldı!

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde sert dalgalanmalar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ı satın alma planına karşı çıkan Avrupa ülkelerine ek gümrük vergileri uygulama tehdidi, küresel risk iştahını düşürdü. Bu gelişmeyle birlikte hisse senetleri gerilerken, dolar güvenli liman olarak görülen Japon yeni ve İsviçre frangı karşısında değer kaybetti.

Altın ve gümüş fiyatları yeni rekor seviyelere yükselirken, ABD ile Avrupa arasında olası bir ticaret savaşının küresel büyüme ve talep üzerindeki etkilerine dair endişeler petrol fiyatlarını aşağı çekti. ABD’de Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle nakit hisse piyasaları kapalı olurken, S&P 500 ve Nasdaq vadeli kontratları yüzde 1’in üzerinde geriledi.

AVRUPA VE ASYA BORSALARINDA KAYIP

Avrupa’da STOXX 600 endeksi yüzde 1,3 düşerken, Frankfurt’ta DAX, Paris’te CAC 40 ve Londra’da FTSE 100 endeksleri yüzde 0,5 ile yüzde 1,5 arasında değer kaybetti. Asya tarafında Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini kapsayan MSCI endeksi yatay seyretti.

Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve İngiltere’den ithal edilen ürünlere 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını, Grönland konusunda anlaşma sağlanamaması halinde bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı.

AB’DEN TEPKİ, MİSİLLEME SEÇENEKLERİ MASADA

Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkeleri, söz konusu tarife tehditlerini “şantaj” olarak nitelendirirken, Fransa ekonomik karşı önlemlerin gündeme alınabileceğini duyurdu. AB ve İngiltere’nin 2024 yılında ABD ile ticaret anlaşmaları imzaladığı hatırlatıldı.

Forvis Mazars Başekonomisti George Lagarias, “Finansal piyasalarda yeni tarife tehditlerine açık bir tepki var. Beyaz Saray’ın, daha önce anlaşmalar yapılmış olsa bile tarife tehdidini kullanması son derece olası” değerlendirmesinde bulundu.

AB’nin misilleme seçenekleri arasında, ABD’den ithal edilen 93 milyar Euro'luk ürün grubuna yönelik ve ağustos ayında 6 aylığına askıya alınan gümrük vergileri paketi ile Zorlayıcı Tedbirlere Karşı Araç kapsamında ABD hizmet ticareti ve yatırımlarını hedef alabilecek adımlar bulunuyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA GÜVENLİ LİMAN HAREKETİ

Euro, 7 haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak yüzde 0,3 artışla 1,1631 dolara yükseldi. Sterlin 1,3408 dolara çıkarken, dolar İsviçre frangı karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 0,7982 seviyesine, Japon yeni karşısında ise yüzde 0,1 düşüşle 157,94 seviyesine geriledi.

Danske Bank Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Döviz Araştırmaları Eş Başkanı Kristoffer Kjær Lomholt, fiyatlamaların büyük ölçüde tarife gelişmelerine bağlı kalacağını belirtti.

ABD Hazine tahvil piyasaları kapalı olurken, 30 yıllık tahvil vadeli kontratları 16 tick geriledi. Dolar endeksi ise haftaya hafif düşüşle başladı.

ÇİN VERİLERİ VE EMTİA PİYASALARI

Çin’de açıklanan verilere göre, 2024’ün son çeyreğinde yıllık ekonomik büyüme yüzde 4,5’e geriledi ancak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İhracattaki güçlenme sanayi üretimini desteklerken, zayıf perakende satışlar iç talepteki kırılganlığın sürdüğünü gösterdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Artan küresel belirsizlik ortamında altın fiyatı ons başına 4 bin 689 dolara, gümüş ise 94,08 dolara yükselerek rekor kırdı. Petrol fiyatları ise talep endişeleriyle geriledi. Brent petrol yüzde 0,8 düşüşle 63,64 dolara, ABD ham petrolü ise yüzde 0,7 kayıpla 59,03 dolara indi.