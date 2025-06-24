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Trump’tan Fed Başkanı Powell’a ağır sözler: 'Çok aptal ve inatçı'

Trump’tan Fed Başkanı Powell’a ağır sözler: 'Çok aptal ve inatçı'

24.06.2025 13:24:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Trump’tan Fed Başkanı Powell’a ağır sözler: 'Çok aptal ve inatçı'

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Başkanı Powell’ın faiz politikalarını sert şekilde eleştirdi. Trump, ekonominin iyi durumda olduğunu savunarak faiz indirimlerinin gerekli olduğunu vurguladı. Kongre’nin bu konuda harekete geçmesini beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Powell'ın Kongre'de "faiz oranlarını indirmeyi neden reddettiği" konusundaki açıklamasını beklerken, "Avrupa'da 10 kez indirim yapıldı, bizdeyse sıfır. Enflasyon yok, ekonomi gayet iyi" değerlendirmelerini yineledi.

Faiz oranının en az 2 ila 3 puan düşük olması gerektiğini belirten Trump, ABD'nin bu şekilde yılda 800 milyar dolar tasarruf etmiş olacağını savundu. Trump, "Umarım Kongre bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider" ifadesini kullandı.

Powell için sıklıkla kullandığı "çok geç" lakabını tekrarlayan Trump, ABD'nin "uzun yıllar boyunca onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğini" öne sürdü.

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