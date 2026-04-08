Trump'tan İran'a silah satan ülkelere gümrük vergisi tehdidi: 'Muafiyet tanınmayacak'

İran ve ABD, Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine açılması ve saldırıların durdurulması karşılığında iki haftalık şartlı ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’ın boğazı açmaması halinde "bütün bir medeniyet ölecek" tehdidinde bulunmasından saatler sonra gerçekleşti.

ATEŞKES RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 8 Nisan Çarşamba günü erken saatlerde ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

İran’ın ISNA haber ajansı, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın 10 Nisan’da İslamabad’da yapılacak görüşmelerde İran müzakere heyetine başkanlık edeceğini duyurdu.

ISNA, ABD heyetine ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in liderlik edeceğini aktardı.

TRUMP’TAN ATEŞKES SONRASI AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların 40. gününde varılan iki haftalık ateşkes mutabakatının ardından sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın bir rejim değişikliği sürecinde olduğunu öne süren Trump, "İran'la sıkı çalışıyoruz. Tahran'la gümrük vergisi ve yaptırımların hafifletilmesi konularında görüşeceğiz. Uranyum zenginleştirmesi yapmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, önerdikleri 15 maddenin büyük bölümünün İran tarafından kabul edildiğini belirterek, "İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar derhal yürürlüğe girer. Hiçbir istisna veya muafiyet tanınmayacaktır" dedi.