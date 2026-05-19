Trump'tan İran saldırısına erteleme kararı: Petrol fiyatları düşüşe geçti

Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varili 110,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 112,72 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 112,10 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.35 itibarıyla Brent petrolün vadeli varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 düşüşle 110,33 dolar seviyesine geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 103,59 dolardan alıcı buldu.

TRUMP’TAN İRAN SALDIRISINA ERTELEME KARARI

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıyı ertelemesine ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Trump, Batı Asya’daki bazı ülkelerin İran ile yürüttüğü temaslarda anlaşmaya yaklaşıldığını belirterek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim, umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine" dedi.

Beyaz Saray’da düzenlenen etkinliğin ardından basın mensuplarına konuşan Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran ile yapılan görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ilettiğini, bu nedenle planlanan saldırının ertelendiğini söyledi.

RUS PETROLÜ İÇİN MUAFİYET UZATILDI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İran savaşı nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan ülkelerin Rus petrolü alımına imkan tanıyan yaptırım muafiyetinin 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Kararla birlikte tankerlerde bekleyen Rus petrolü ve petrol ürünleri, ABD’nin Rus enerji şirketlerine uyguladığı yaptırımları ihlal etmeden geçici olarak piyasaya sunulabilecek.

Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu uzatma ilave esneklik sağlayacak ve ihtiyaç duyuldukça bu ülkelerle belirli lisanslar sağlamak için çalışacağız. Bu genel lisans, fiziki ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına yardımcı olacak ve petrolün enerji açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 111,49 dolar seviyesinin direnç, 109,26 dolar seviyesinin ise destek noktası olarak izlenebileceğini belirtiyor.