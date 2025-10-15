Trump'tan o ülkeye gümrük vergisi tehdidi: 'Bu durum beni rahatsız ediyor'

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya’nın savunma harcamalarını artırmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye ticari yaptırımlar getirebileceğini açıkladı. Son haftalarda İspanya’ya yönelik açıklamalarını sertleştiren Trump, Madrid yönetiminin tutumunu NATO’ya karşı “saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Trump, "İspanya’dan çok memnun değilim. Harcamalarını yüzde 5’e çıkarmayan tek ülke onlar. Bu durum beni rahatsız ediyor. Onlara ticari yaptırımlar, özellikle de gümrük vergileri uygulamayı düşünüyorum" dedi.

NATO GERİLİMİ DERİNLEŞİYOR

Trump, geçtiğimiz hafta da NATO üyelerine yaptığı uyarılarda “NATO İspanya’yı üyelikten çıkarabilir” ifadelerini kullanmıştı. Washington yönetimi müttefik ülkelerin savunma bütçelerini artırmalarını uzun süredir talep ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla NATO ülkeleri, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2’si seviyesindeki savunma harcamalarının artık yetersiz olduğunu belirtmiş, yeni hedefi yüzde 5 olarak belirlemişti.

“GERÇEKÇİ VE YETERLİ”

İttifakın 32 üyesi arasında yalnızca İspanya, savunma bütçesini yüzde 5’e çıkarma taahhüdünde bulunmadı. Başbakan Pedro Sanchez, ülkesinin en fazla yüzde 2,1 oranında bir artış yapabileceğini belirterek bunun “yeterli ve gerçekçi” olduğunu savundu.

İspanyol hükümeti ayrıca, düşük bütçesini NATO operasyonlarına asker göndererek dengelediğini ifade ediyor.