Trump’tan Powell’a sert eleştiri: 'Fed’in başında beceriksiz bir isim var'

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Tokyo’da işinsanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle eleştirdi. Fed’in bu hafta gerçekleştireceği toplantı öncesi konuşan Trump, Powell’ın görevinden ayrılmasına sadece birkaç ay kaldığını belirtti.

Trump, “Fed’in başında beceriksiz bir isim var. Kötü bir Fed yöneticisine sahibiz ama birkaç aya orada olmayacak, yerine yeni birini getireceğiz” ifadelerini kullandı. Powell’ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

Cumhuriyetçi lider, Fed başkanlığı için düşündüğü isimlerden birinin Hazine Bakanı Scott Bessent olduğunu ancak Bessent’in teklifi reddettiğini söyledi. Trump, “Onu Fed için düşünüyordum ama bu işi istemiyor. Hazine’de olmayı seviyor, bu yüzden onu ciddi şekilde değerlendirmiyoruz” dedi.

FED BAŞKANLIĞI İÇİN BEŞ ADAY KALDI

Bessent, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed başkanlığı için beş finalistin belirlendiğini duyurdu. Adaylar arasında Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, eski Fed Guvernörü Kevin Warsh, mevcut Fed Guvernörü Christopher Waller, Fed Denetim Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder bulunuyor.

Bessent’in aralık ayında Trump’a nihai aday listesini sunması bekleniyor.

Öte yandan, Fed yetkililerinin bu hafta yapacakları toplantıda, işgücü piyasasındaki yavaşlamayı önlemek için bu yıl ikinci kez kısa vadeli faiz oranlarını düşürmesi öngörülüyor.