Trump’tan Rusya’ya büyük rest: Süreyi kısalttı, piyasalar karıştı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşla ilgili Rusya’ya verdiği 50 günlük sürenin kısaltılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Moskova Borsası’nda kayıplar yaşandı.

MOSKOVA BORSASI TRUMP AÇIKLAMASIYLA SERT DÜŞTÜ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İskoçya’da planlanan görüşmesi öncesinde konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik hayal kırıklığını dile getirdi. “Başkan Putin’den hayal kırıklığına uğradım. Kendisine verdiğim 50 günlük süreyi daha kısa bir süreye indiriyorum” dedi.

Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile anlaşmaya varamaması halinde gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını ifade etmişti.

Moskova Borsası (MOEX), haftanın ilk işlem gününde yükselişle açıldıktan sonra Trump’ın sözleriyle 1,08 oranında gerileyerek 2743 puanın altına düştü. Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07’lik kayıpla 1087 puanın altına indi.

RUBLE DEĞER KAYBETTİ

Aynı saatlerde Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,94 oranında düşüş gösterdi. Dolar/ruble kuru 80,45 seviyesine çıktı. Trump’ın, sürenin kısaltılacağını yinelemesinin ardından piyasaların temkinli seyrettiği görüldü.