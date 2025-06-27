Trump’tan ticarette yeni hamle: ABD farklı ülkelerle anlaşma peşinde!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamalarda ekonomiye ve ticaret politikalarına değindi. Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın, farklı ülkelerle ticaret anlaşmaları yapmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Trump, “herkesin anlaşma yapmak istediğini” ifade etti.

Trump, basının daha önce yönelttiği “Gerçekten ilgilenen birileri var mı?” sorusuna atıfta bulunarak, “Daha dün Çin ile imzaladık. Herkesle anlaşma yapmayacağız. Bazılarına sadece bir mektup gönderip ‘Çok teşekkür ederiz, yüzde 25, 35, 45 tarife ödeyeceksiniz.’ diyeceğiz” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, “Harika” anlaşmalar imzaladıklarını belirtti ve Hindistan’la büyük bir ticaret anlaşmasının yolda olduğunu dile getirdi. Çin ile yapılan anlaşmalar sayesinde daha önce mümkün olmayan adımların atıldığını vurgulayan Trump, “Her ülkeyle ilişkimiz çok iyi durumda” ifadelerini kullandı.

YATIRIM MESAJI VE FED’E ELEŞTİRİ

Trump, uygulanan tarifeler sayesinde ABD’de yeni yatırımların artacağını savundu. Örnek olarak çip üreticisi Texas Instruments’ın ülkede 60 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Ayrıca, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerine de devam eden Trump, “Eğer Fed’de faiz oranlarını biraz düşürecek bir kişi olsaydı, bu faydalı olurdu. Bu adamla mücadele etmemiz gerekiyor, işini yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Faiz indiriminin ekonomiye katkı sağlayacağını vurgulayan Trump, “Sadece bir kalem darbesiyle, bir cümleyle 1 trilyon dolar tasarruf edebilirsiniz” diyerek mevcut faiz seviyelerini eleştirdi.

AB’DEN YANIT

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel’deki zirve sonrası basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen, liderleri ABD ile yürütülen ticaret müzakereleri hakkında bilgilendirdiklerini, G7 zirvesi sırasında Trump’la olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 9 Temmuz’dan önce anlaşmaya varmak için temasların hızlandığını söyledi.

Von der Leyen, ABD tarafından gönderilen son belgeyi aldıklarını ve değerlendirmeye başladıklarını belirtti. “Mesajımız çok açık. Bir anlaşmaya hazırız. Aynı zamanda tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı da hazırlık yapıyoruz” dedi.

Ticarette denge sağlamak amacıyla hazırlanan ürün listesi hakkında liderlerle görüşmeler yaptığını ifade eden von der Leyen, “Avrupa çıkarlarını gerektiği gibi savunacağız. Tüm seçenekler masada kalmaya devam ediyor” diye konuştu.

DTÖ’YE ALTERNATİF ARAYIŞI GÜNDEMDE

Von der Leyen, farklı ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının detaylarını liderlerle paylaştıklarını belirtti. Özellikle Trans-Pasifik Ortaklığı’na dikkat çeken von der Leyen, bu modeli Dünya Ticaret Örgütü’nü yeniden yapılandırmanın başlangıcı olarak gördüğünü söyledi.

Ticari uyuşmazlıkların çözümünde yeni bir sistem ihtiyacına işaret eden von der Leyen, “DTÖ’de yapılmış olan hataları tekrarlamamak gerektiğini” vurguladı. AB’nin kurallara dayalı serbest ticaret modelini küresel ölçekte yaygınlaştırması gerektiğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise, ABD ile yapılacak bir tarife anlaşmasının, herhangi bir anlaşma olmamasından daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi. “Ekonomimiz için en kötü şey belirsizliktir” diyen Costa, hızlı ve net adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Trump, göreve geldiği ilk dönemde Avrupa’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 50, otomotive yüzde 25 ve diğer ürünlere yüzde 10 vergi uygulamıştı. AB ile yürütülen ticaret müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, Trump yüzde 50 doğrudan vergi önerisinde bulunmuş, ardından von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.

Bu görüşme sonrası ABD tarafı, söz konusu vergi kararını müzakerelere alan sağlamak amacıyla 9 Temmuz’a kadar ertelemişti. Ticari müzakerelerde Avrupa’yı temsil eden AB Komisyonu, sürecin seyrini belirleyen taraf olarak öne çıkıyor.