Trump yükselişi devam ediyor: Bitcoin bir rekor daha kırdı

Yayınlanma: 10.11.2024 - 16:18

Güncelleme: 10.11.2024 - 16:21

ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump lehine sonuçlanmasının ardından Bitcoin tarihi rekor üstüne rekor kırıyor. Hafta içinde perşembe ve cuma günleri sırasıyla 76 bin 849 ve 77 bin 199 dolarla yeni rekorlar kıran Bitcoin bugün tarihte ilk defa 80 bin dolar seviyesine ulaştı.

Trump’ın zaferi ile birlikte yükselişe geçen Bitcoin, bugün 80 bin 83 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekora kırdı.

Dünü 76 bin 663 dolar seviyesinde kapatan Bitcoin, bugün 80 bin 83 dolar seviyesini gördü. Bu yükselişle 4,42'lik bir değer kazandığı kaydedildi.