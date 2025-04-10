Trump'ın gümrük vergileri ABD'yi sarstı: Wall Street'te 1 ileri 2 geri...

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:37

Wall Street’in ana endeksleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın, düzinelerce ülkeye uygulanan gümrük vergilerini geçici olarak düşürme açıklamasının ardından sert düştü. Gümrük vergileri uygulaması ile büyük değer kayıpları yaşayan endeksler dün sert yükseliş ile toparlanırken bugünkü açılışta tekrar düşüşe geçti.

S&P 500 ve Nasdaq, 2008 ve 2001 yıllarından bu yana en büyük tek günlük kazançlarını kaydettikten sonra, gümrük vergilerinin bir kısmına 90 gün süreyle ara verilmesiyle birlikte düşüşe geçti.

TİCARET SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Trump ayrıca, Çin’e yönelik ek gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltirken, Pekin de buna karşılık olarak ABD ithalatına yüzde 84 vergi uygulamıştı. Avrupa Birliği de ABD mallarına yönelik gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verildiğini açıkladı.

BORSALARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, açılış itibarıyla sırasıyla yüzde 1,77, yüzde 2,25 ve yüzde 2,67 oranlarında değer kaybetti. Bilgi teknolojisi ve enerji sektörleri en büyük kayıpları yaşarken, temel tüketim malları sektörü tek kazançlı alan oldu. Tesla ve Nvidia gibi büyük teknoloji hisseleri de yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

TAHVİLLERDE İYİMSERLİK HAKİM

Bu gelişmelerin ışığında yatırımcılar önümüzdeki dönemde enflasyon verilerinde daha fazla dalgalanma olabileceği uyarısını yaparken ABD tahvil piyasasında da belirli bir iyimserlik görüldü. 10 yıllık tahvil getirisi şubat ayındaki zirvelerinden yüzde 4,302 seviyesine gerileyerek daha sakin bir seyir izledi.

Öte yandan, ekonomistler, mart ayında açıklanan tüketici fiyat endeksinin beklenmedik şekilde azaldığını belirtse de gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkisinin henüz yansımasının tam olarak görülmediği vurgulandı.