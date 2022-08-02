TSKB, 2. çeyrekteki net dönem kârını açıkladı

02 Ağustos 2022 Salı, 09:55

TSKB, 2022 yılı ikinci çeyreğine ait bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, TSKB 2022 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 826 milyon TL'nin üzerinde 915 milyon TL net dönem kârı elde etti. Şirket, çeyreksel bazda kârını yüzde 51 artırırken, yılın ilk yarısında geçen yıla göre kârını yüzde 218 oranında artırarak 1 milyar 521 milyon TL'ye yükseltti. Böylece, TSKB 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 15.3 olan öz kaynak kârlılığını bu dönemde yüzde 40.4'e çıkardı.

ANA SERMAYE YETERLİLİK ORANI ARTIRDI



Diğer taraftan, ücret ve komisyon gelirleri, iştirak gelirlerindeki artış ve maliyet kontrolleri şirket finansallarını destekledi. Banka yılın ikinci çeyreğinde, 735 milyon TL net bankacılık geliri, 215 milyon TL net ticari kâr ve 653 milyon TL TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisi sağladı. Yıllıklandırılmış net faiz marjı çeyreksel bazda 50 baz puan iyileşirken yüzde 5.74 seviyesinde gerçekleşti. Ekim-Ekim TÜFE varsayımı yüzde 49’dan yüzde 66.5'e revize edilirken, revizyon etkisi yıllık 437 milyon TL olarak paylaşıldı.

Bankanın bir önceki çeyrekte ana sermaye yeterlilik oranı yüzde 12.8 iken, bu çeyrekte 13.3’e çıktı. Şirketin serbest karşılık stoku hariç sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 15,3 oldu.

2022 yılsonuna dair beklentilerini revize eden banka; net faiz marjını yüzde 6, öz kaynak kârlılığını ise yüzde 40’ın üzerinde öngördüğünü açıkladı.