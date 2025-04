Tugay: Marble İzmir’e herkes sahip çıkmak zorunda

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:09

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:09

Temelleri 1989 yılında Kültürpark'ta “İzmir Mermer Günleri 89” adıyla atılan, 1995 yılından bu yana ise fuar olarak düzenlenen İzmir'in gururu Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 30’uncu kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda, 150 bin metrekareyi aşan açık ve kapalı alanda binin üzerinde katılımcı yer alacak.

Dört gün boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayacak fuarın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde yapılan açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, konsoloslar, birlik, oda, derneklerin başkanları ile temsilcileri, kaymakamlar, bürokratlar, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri katıldı.

TUGAY: FUARIN ANLAMI ÇOK BÜYÜK

Marble İzmir'in sektörü, sektörün de Marble İzmir'i büyüttüğünü belirterek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sektör temsilcileri dışında değeri yeterince anlaşılamamış bir fuar bu. Oysa Türkiye'nin ihracatı için lokomotif sektörlerinden biri. Dışarıdaki insanlar burada ne kadar önemli bir organizasyon gerçekleştiğini tam fark edemiyorlar. Bizim Marble İzmir'i daha iyi tanıtmamız lazım. Dünyanın doğal taş kaynaklarının neredeyse üçte birine sahip bir ülke olarak Türkiye'nin çok daha fazla sahiplenmesi gereken, üretiminde, tasarım kısmında ve ihracatında çok daha fazla desteklemesi gereken bir sektör. Bu nedenlerle bu fuarın anlamı çok büyük” dedi.

“KİMİNLE İLETİŞİM KURMAMIZ GEREKİYORSA KURACAĞIZ”

İzmir'in ülkenin ticaret tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İktisat Kongresi'ni yaparak ticaret anlamında özel görevler verdiği bir şehir. Daha sonra İzmir Enternasyonal Fuarı geliyor. O dönemden bu döneme Türkiye'nin ihracatta ve ticarette dışarıya açılan penceresi olarak görülen bir şehir. Biz bu rollerin gereğini yerine getirmek için şehir olarak tüm dinamiklerimizle çok daha fazla çalışmalıyız. Tüm fuarların çok daha başarılı geçmesi için Türkiye'de kiminle nasıl bir iletişim kurmamız gerekiyorsa onu da yapmalıyız” dedi.

“ÇALIŞMAMIZ, İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Oda, derneklere fuarlara destekleri için teşekkür eden Başkan Dr. Cemil Tugay, “Eğer sorunları birbirimizi anlayacak şekilde konuşabilirsek, her türlü siyasi çıkarın üzerine çıkarak birlik beraberlik içinde mücadele etmeyi başarabilirsek her şeyi çok daha iyiye götürebiliriz. Bu ülkenin, milletin daha iyi noktalara gelmesi için iş birliği yapmamız gerekiyor. Dünyada ve Türkiye'deki sıkıntılar ortadayken, en çok ihtiyacımız olan şey kendi ülkemizin menfaatini her şeyin üzerinde tutarak sektörleri temsil eden insanlara bütüncül bir bakışla destek olmaktır. Destek olacağız ki insanlarımız iş bulsun, bu ülkeye para girsin. Yatırım için yürekten çaba gösteren pek çok insan istedikleri desteği bir türlü göremiyor. Bir yerlerde hata yaptığımız çok açık. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Türkiye’nin refah içinde yaşayan insanların ülkesi olması lazım” şeklinde konuştu.

“5 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR”

Başkan Tugay, Türkiye'deki doğal taşların renkleri ve desenleriyle dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek “Ancak hak ettikleri değeri bulmuş değiller. Birincisi pazarlamayı bilmiyoruz, ikincisi işlenmesiyle ilgili sorun var. Bu fuara herkes sahip çıkmak zorunda. İnşallah 50'ncisi 100'üncüsü de yapılsın. Türkiye'de bu kadar değerli başka bir fuar olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin doğal taş alanındaki 2 milyar dolarlık ihracatının 5 milyar dolara çıkmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki katma değerini de artırarak bu işin pazarlamasını da yapabilelim. Bunu başarabileceğimizi de inanıyorum” dedi.

TANCAN: ÖNEMLİ BİR PLATFORM HALİNE DÖNÜŞTÜ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Marble İzmir Fuarı’nın sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getirerek doğal taş sektörünün geleceğine yön veren önemli bir platform haline dönüştüğünü belirtti. Tancan, “Sektörümüzün kalkınmasına, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve global ticaretin gelişmesine katkı sağlayan bu önemli fuarın, katılımcılarımız için yeni iş birlikleri, güçlü ticari bağlantılar ve önemli fırsatlar yaratacağına olan inancımı da ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“FUARIMIZ İHRACATIN 30 KAT ARTMASINDA İTİCİ GÜÇ”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “30 yıl önce başlayan Marble İzmir, geldiğimiz noktada sadece ülkemizin değil, dünyanın en prestijli doğal taş fuarlarından biri haline geldi. Marble İzmir Fuarı'nın kentimize ekonomik katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Bugün bir arada olduğumuz Fuar İzmir, Türkiye fuarcılığı için önemli bir merkez” dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tüm katılımcılara başarılı ve yeni fırsatlarla dolu bir fuar süreci dilediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Çekiç ise 30 yıldır mermer ve doğal taş sektörünün vitrine çıktığı, ülkemizin zengin kaynaklarının dünyayla buluştuğu en güçlü platformlardan olan Marble İzmir’in ticaretin, tasarımın, emeğin ve vizyonun buluşma noktası olduğunu söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Sektörün dünyada önde gelen fuarlarından biri olarak Marble İzmir, ülkemizi dünyaya da tanıtıyor. Marble İzmir'in ilk yılından bu yana Türkiye'nin doğal taş ihracatı 30 kat artmış, fuarımız itici gücü olmuştur” şeklinde konuştu.

“BURASI TÜRK DOĞAL TAŞININ PODYUMU”

Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli olarak 52 firmayla temsil ediliyoruz. Makine firmalarımız da var. Bu fuarı gerçekleştiren İZFAŞ'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, “Burası Türk doğal taşının podyumu. Bu güzel podyumda hep beraber ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu bizim için çok önemli” şeklinde konuştu. Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ise “30. Marble İzmir Fuarı'mız hayırlı olsun diliyorum, bol kazançlı bereketli olsun” dedi.

MERMER KAPLI OTOMOBİL

Açılışın ardından Başkan Dr. Cemil Tugay beraberindeki heyetle fuar katılımcılarını ziyaret etti. Birbirinden renkli doğal taşların sergilendiği stantlarda firma yetkilileri ile görüştü. Fuara 30 yıldır katılan Alacakaya Mermer standındaki sadece Türkiye’de çıkan Elâzığˆ Vişnesi mermeri ile kaplı otomobili de ziyaret eden Tugay, firma yetkilileri ile fotoğraf çekildi. Dünya markası olan fuarı sektör temsilcileri ve firmalarla birlikte çok daha başarılı hale getirmek için daha uzun yıllar çalışacaklarını söyledi. Bölgesel kalkınmaya önem vereceklerini ve Ege Bölgesi’ndeki tüm illerle çalışmalar yapacaklarını ifade eden Başkan Tugay, sektöre başarılı bir fuar diledi.