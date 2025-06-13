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TÜHİS rakam sundu: Kamu işçisi zam teklifi belli oldu!

TÜHİS rakam sundu: Kamu işçisi zam teklifi belli oldu!

13.06.2025 16:08:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜHİS rakam sundu: Kamu işçisi zam teklifi belli oldu!

Kamu işçileriyle yürütülen toplu sözleşme süreci devam ediyor. Hükümetin sunduğu zam teklifine karşı sendikalar yeni bir öneri bekliyor. Görüşmelerin yakın zamanda sonuçlanması öngörülüyor.

Hükümet, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS yeni zam teklifini sundu. Teklife göre, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 oranında artış öngörülüyor. 2026 yılı içinse ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 zam teklifi masaya konuldu.

İŞÇİ TARAFININ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ortak şekilde iletti. Buna göre, 2025 yılının ilk 6 ayında en düşük günlük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 zam yapılması talep edildi. Devam eden dönemler için ise her 6 ayda bir yüzde 25 zam ve enflasyon farkı isteniyor.

İşçi sendikaları, hükümetten ikinci bir teklif sunmasını bekliyor. Süreç, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin yeni maaşlarının belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

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