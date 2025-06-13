TÜHİS rakam sundu: Kamu işçisi zam teklifi belli oldu!

Hükümet, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS yeni zam teklifini sundu. Teklife göre, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 oranında artış öngörülüyor. 2026 yılı içinse ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 zam teklifi masaya konuldu.

İŞÇİ TARAFININ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ortak şekilde iletti. Buna göre, 2025 yılının ilk 6 ayında en düşük günlük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 zam yapılması talep edildi. Devam eden dönemler için ise her 6 ayda bir yüzde 25 zam ve enflasyon farkı isteniyor.

İşçi sendikaları, hükümetten ikinci bir teklif sunmasını bekliyor. Süreç, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin yeni maaşlarının belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.