TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de nüfus artışı sürdü. Kentleşme oranı yükselirken nüfusun yaş yapısındaki değişim dikkat çekti. Büyükşehirler nüfus yoğunluğunu korudu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.

YABANCI NÜFUS 1,5 MİLYONU GEÇTİ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla kıyasla 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 oldu. Yabancı nüfusun yüzde 49,3’ünü erkekler, yüzde 50,7’sini ise kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

Yıllık nüfus artış hızı, 2024 yılında binde 3,4 düzeyindeyken 2025 yılında binde 5 olarak hesaplandı.

KENTLEŞME ORANI ARTTI

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2024 yılında yüzde 93,4 iken 2025 yılında yüzde 93,6’ya yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6’dan yüzde 6,4’e geriledi.

NÜFUSUN YÜZDE 67,5’İ YOĞUN KENTLERDE

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi kapsamında yapılan sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 67,5’i yoğun kent olarak tanımlanan alanlarda yaşadı. Orta yoğun kentlerde yaşayanların oranı yüzde 15,8 olurken, kır olarak sınıflandırılan yerleşimlerde yaşayanların oranı yüzde 16,8 olarak belirlendi.

33 İLDE NÜFUS AZALDI

2025 yılında Türkiye genelinde 33 ilin nüfusunda azalma görüldü. Bir önceki yıl bu sayı 40 il olarak kayıtlara geçmişti.

İSTANBUL’UN NÜFUSU 15,7 MİLYONA YÜKSELDİ

İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 oldu. İstanbul’u, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.

EN AZ NÜFUSA SAHİP İL BAYBURT OLDU

Bayburt, 82 bin 836 kişi ile nüfusu en az olan il olarak kaydedildi. Bayburt’u Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etti.

ESENYURT 1 MİLYONU AŞAN İLK İLÇE OLDU

İlçelere göre nüfus dağılımında İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldı. Böylece Türkiye’de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonun üzerine çıktı.

TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANIYOR

2007 ve 2025 yıllarına ait nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki düşüşe bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

ORTANCA YAŞ 34,9’A YÜKSELDİ

Türkiye’de ortanca yaş, 2024 yılında 34,4 iken 2025 yılında 34,9’a çıktı. Erkeklerde ortanca yaş 34,2’ye, kadınlarda ise 35,7’ye yükseldi.

EN YAŞLI İL SİNOP, EN GENÇ İL ŞANLIURFA

Ortanca yaşın en yüksek olduğu il 44 ile Sinop olurken, en düşük ortanca yaş 21,8 ile Şanlıurfa’da kaydedildi. Sinop, hem kadınlarda hem de erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu.

MEDENİ DURUMDA CİNSİYET FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Cinsiyete göre medeni durum dağılımı incelendiğinde, hiç evlenmeyenlerin oranının erkeklerde daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölen ve boşananların oranının daha fazla olduğu görüldü.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTTI

15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,5’e yükseldi. Çocuk nüfusun oranı gerilerken, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı artış gösterdi.

YAŞ BAĞIMLILIK ORANI GERİLEDİ

Toplam yaş bağımlılık oranı 2025 yılında yüzde 46 olarak hesaplandı. Çocuk bağımlılık oranı azalırken, yaşlı bağımlılık oranında artış kaydedildi.

NÜFUS YOĞUNLUĞU İSTANBUL’DA ZİRVEDE

Türkiye genelinde kilometrekareye 112 kişi düşerken, İstanbul’da bu sayı 2 bin 943 olarak hesaplandı. Nüfus yoğunluğu en düşük il ise kilometrekareye 11 kişi ile Tunceli oldu.