TÜİK açıkladı: 2024’te hangi sektörler öne çıktı?

Türkiye’de 2024 yılına ait Sektör Bilançoları, firmaların sektörlere göre dağılımı ve mali sonuçlarını ortaya koydu. En fazla firma, 356 bin 62 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı. İmalat sektörü ise toplam firma sayısının yüzde 16,4’ünü oluşturdu.

Firmaların mali tablolarına bakıldığında, 2024 yılında toplam aktif büyüklük 95 trilyon 835 milyar 323 milyon TL olarak gerçekleşti. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 47 trilyon 230 milyar 459 milyon TL, öz kaynaklar ise 48 trilyon 604 milyar 864 milyon TL oldu.

İMALAT SEKTÖRÜ AKTİF VE ÖZ KAYNAKTA LİDER

İmalat sektörü, 25 trilyon 676 milyar 467 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 18 trilyon 576 milyar 976 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklarda da imalat sektörü 13 trilyon 277 milyar 638 milyon TL ile başı çekerken, sırasıyla 7 trilyon 351 milyar 87 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ve 7 trilyon 256 milyar 881 milyon TL ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

NET KÂR VE ZARAR DAĞILIMI

2024 yılında sektörlerin toplulaştırılmış net kârı 1 trilyon 947 milyar 327 milyon TL olarak kaydedildi. İmalat sektörü 559 milyar 89 milyon TL net kâr ile lider olurken, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 299 milyar 587 milyon TL, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü 286 milyar 168 milyon TL net kâr sağladı. Eğitim sektörü 3 milyar 145 milyon TL, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü ise 1 milyar 675 milyon TL net zarar ile yılını tamamladı.

FAALİYET KÂRI AZALIRKEN, SATIŞLAR ARTTI

Tüm firmaların 2024 yılı toplam net satışları 78 trilyon 245 milyar 505 milyon TL olurken, toplam faaliyet kârı 3 trilyon 746 milyar 226 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.