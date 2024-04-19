TÜİK açıkladı... Çocuk işçi sayısında utandıran artış: Geçen yıla göre 3.5 puan arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 26’sını oluşturan çocukların, aynı dönemde işgücüne katılım oranının yüzde 21,1’e yükseldiğini duyurdu. Geçen yıla göre çocuk işçiliği 3,5 puan arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:36
TÜİK açıkladı... Çocuk işçi sayısında utandıran artış: Geçen yıla göre 3.5 puan arttı!
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı çocuk istatistiklerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 22.1'e yükseldi. Geçen sene bu oran yüzde 18.7'ydi. 

İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 32,2 kız çocuklar için yüzde 11,5 olarak tespit edildi. 

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Ülke genelinde yoksulluk derinleştikçe çocuk işçiliği artıyor, çocuklar eğitimden uzaklaşıyor. 2021'de yüzde 16,4 olan çocuk işçiliği, geçen sene yüzde 18,7'ye yükselirken, bu sene ise yüzde 22,1'e ulaştı. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu.

İLLERE GÖRE ÇOCUK NÜFUS ORANI HARİTASI

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre ise okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş net okullaşma oranı 2023'te, yüzde 81,6'dan yüzde 85'e çıktı.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre eğitim kademesinde ortaokul tamamlama oranı yüzde 96,3, ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 80,3'e yükseldi.


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