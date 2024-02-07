MESEM’li çocuk işçiler, Akkuyu’da menenjit salgını, şantiyelerde yangınlar… Ocak ayında en az 158 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:09

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:09

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2024 yılı ocak ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı.

MESEM’li çocuk işçiler, Akkuyu’da menenjit salgını, şantiyelerde çıkan yangınların hatırlatıldığı raporda, ocak ayında 7’si çocuk en az 158 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rapora göre, ocak ayında en az 158, her gün “en az” 5 işçi çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybederken, en çok ölüm ise inşaat işkolunda meydana geldi.

İŞ CİNAYETLERİNİN İŞKOLLARINA GÖRE DAĞILIMI

İnşaat, Yol işkolunda 45 işçi; Taşımacılık işkolunda 22 işçi; Tarım, Orman işkolunda 16 emekçi (10 işçi ve 6 çiftçi); Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 11 işçi; Metal işkolunda 9 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 9 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 9 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 6 işçi; Madencilik işkolunda 5 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 5 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 5 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 4 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 2 işçi; Enerji işkolunda 2 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 5 işçi hayatını kaybetti.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ADIYLA PAZARLANIYOR”

Ocak ayında 18 yaş altında 7 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Raporda MESEM’e dikkat çekilerek, “Çocuk işçiliğini mesleki eğitim adıyla pazarlayarak ‘Bir gün okulda dört gün iş yerinde’ diyerek ‘Öğrenci’ adıyla kitleselleştirmesi, eğitim ile sanayiyi iç içe geçirmesi (her işkoluna dönük MESEM faaliyetleri ve OSB’lerin içine taşınan meslek liseleri) ve böylece çocukların devlet eliyle ucuz işgücü olarak işgücü pazarına fırlatılmasıdır. Bu durum özellikle mevsimlik tarımda sıkça meydana gelen çocuk işçi ölümlerini şehir içine taşımakta ve görünür kılmaktadır. MESEM’li çocuklar 81 şehirde 922 ilçededir, her ailenin bir üyesidir ya da tanıdığımız bir çocuktur” denildi.

İŞ CİNAYETLERİNİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

14 yaş ve altı 3 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 32 işçi, 30-49 yaş arası 62 işçi, 50-64 yaş arası 43 işçi, 65 yaş ve üstü 5 işçi, yaşını bilmediğimiz 9 işçi hayatını kaybetti.

İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ezilme, Göçük nedeniyle 28 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 27 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 25 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 23 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 11 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 9 işçi; İntihar nedeniyle 9 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 7 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 4 işçi; Şiddet nedeniyle 3 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi, Covid-19 nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 10 işçi hayatını kaybetti.