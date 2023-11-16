CHP’li Bakırlıoğlu: MESEM projesi çocuk işçi sömürüsüne döndü

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:12

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:14

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, MEB’in 2024 yılı bütçesi üzerine konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MEB, YÖK, üniversiteler, ÖSYM diğerler kurum ve kuruluşlarıyla birlikte eğitime ayrılan bütçenin 1 trilyon 615 milyar lira olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu; eğitim bütçesinin GSYH’ya oranının 2016 yılında yüzde 4,21 iken 2024 yılında 3,92'ye düştüğünü belirtti.

“DEPREM RİSKİ NEDENİYLE OKULLAR EĞİTİM VEREMİYOR”

Manisa’da depreme dayanıksız olduğu için yıkılan, eğitime ara verilen okullara değinen CHP’li Bakırlıoğlu; “Seçim bölgem Manisa'da, bilhassa Akhisar, Kırkağaç bölgesinde aylarca sürren çok ciddi deprem fırtınası yaşandı, binlerce deprem arka arkaya yaşandı, ve okullarda çok ciddi hasarlar oluştu, kimi okullar yıkıldı daha sonrasından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması planlanan, yıkılan ve sağlamlaştırma yapılması için karar çıkan bir sürü okul var. Uzun zamandan beri Akhisar'da, Soma'da, Kırkağaç'ta okullar bu durumdan dolayı eğitim veremiyor ve 2'li eğitim yapılmak zorunda, çocuklarımız sabahın kör saatlerinde çıkıp geç saatlerinde geri gelmek zorunda kalıyorlar. Bu bütçe yeterli olacak mı? Yani 100 milyar liralık yatırım bütçesi yeterli olacak mı?” ifadelerine yer verdi.

“ÖĞRETMENE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ OLMAZ”

Asgari ücretin altında maaş alan ücretli öğretmenlerin sorunlarına dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Ücretli Öğretmenler Platformu Ankara'daydı; herkesin bildiği gibi bu insanlar asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Hangi devlet öğretmenini asgari ücretin altında bir maaşla istihdam eder? Ücretli öğretmenlerin bu insanların emekli olabilme imkânları yok. Çağdaş, bilimsel eğitim diyoruz, Ancak bu eğitimi versin dediğimiz öğretmenlere asgari ücretin altında maaş ödüyoruz. Bu ücretli öğretmen uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi lazım. Öğretmen atamaları yapılarak sadece kadrolu öğretmenlerle eğitim sürdürülmeli” diye konuştu.

“MESEM PROJESİ, ÇOCUK İŞÇİ SÖMÜRÜSÜNE DÖNDÜ”

“MESEM denilen, Mesleki Eğitim Merkezi uygulamamız var; son yıllarda öğrenci sayısında çok ciddi bir artış var” diye devam eden CHP’li vekil, “2021 yılında 159 binmiş öğrenci sayısı, şu an 1 milyon 400 bini geçmiş durumda. 14, 15 yaşındaki çocuklar haftada bir gün okula gidiyor, kâğıt üzerinde dört gün ama beş gün de iş yerinde çalışan çocuklar var. Bu çocuklarla çeşitli tv kanallarında röportajlar yapıldı, çocuklar ‘yoruluyoruz, tatilimiz yok, dinlenemiyoruz’ diyorlar. Bu çocuklara ilk üç yıl boyunca asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret veriliyor, dördüncü yılda da yarısı kadar ücret veriliyor. Bu ücretler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Mesleki eğitim gören çocukların, gençlerin iş deneyimi kazanması için staj yapmaları tabi ki gerekli fakat bu sistem maalesef çocuk işçiliği sömürüsüne döndü” dedi.