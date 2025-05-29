TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı nisanda 21 ayın zirvesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan geçici dış ticaret verileri yayımlandı. Buna göre, 2025 yılı nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre artış gösterirken, ithalatta da yükseliş yaşandı.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT VE İTHALAT YÜKSELDİ

Genel ticaret sistemi verilerine göre 2025 yılı ocak-nisan döneminde ihracat ve ithalat geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydetti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARETTE YÜKSELİŞ

Enerji ürünleri ile parasal olmayan altın dışarıda tutulduğunda, dış ticaret hacmi nisan ayında artış gösterdi. Bu kapsamda ihracat ve ithalatta yükseliş dikkat çekerken, dış ticaret açığında da genişleme gözlendi.

NİSAN AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜDÜ

Nisan ayında dış ticaret açığında artış yaşandı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranında ise düşüş meydana geldi.

İLK DÖRT AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI GENİŞLEDİ

Yılın ilk dört ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranında gerileme görüldü.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA YÜKSEK PAYA SAHİP

Nisan ayında ihracatta en büyük payı imalat sanayi aldı. Tarım, ormancılık ve madencilik sektörleri de ihracata katkı sağladı.

ARA MALLARI İTHALATTA ÖN PLANDA

2025 yılı nisan ayı itibarıyla ara malları, toplam ithalat içerisinde en yüksek paya sahip oldu. Sermaye ve tüketim mallarının payı da dikkat çekti.

ALMANYA İHRACATTA İLK SIRADA

Türkiye’nin nisan ayındaki ihracatında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeyi Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi.

İTHALATTA ÇİN ZİRVEDE

Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu. Çin’i sırasıyla Rusya, Almanya, İsviçre ve İtalya takip etti.

MEVSİMSEL ETKİLERE GÖRE İHRACAT AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, nisan ayında ihracatta azalma görülürken, ithalatta artış yaşandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI SINIRLI

Yüksek teknoloji içeren ürünlerin imalat sanayi ihracat ve ithalatı içindeki payı sınırlı seviyede kaldı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE VERİLER

Özel ticaret sistemi çerçevesinde nisan ayında ihracat ve ithalat geçen yılın aynı ayına göre artarken, dış ticaret açığı da büyüdü. Yılın ilk dört ayında benzer eğilim devam etti.